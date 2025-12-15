انتهت في كأس العرب - السعودية (0)-(1) الأردن

يلعب منتخب السعودية أمام الأردن في نصف نهائي كأس العرب.

ويلتقي الفائز مع المغرب التي تغلبت على الإمارات 3-0.

ق 94 طرد وليد الأحمد بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب العرقلة

ق 87 صالح الشهري يسدد بجوار القائم

ق 66 جوووول أول نزار الرشدان يسجل بعد تمريرة محمود المرضي

ق 59 نواف العقيدي يبعد عرضية خطيرة للأردن

بداية المباراة