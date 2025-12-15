انتهت في كأس العرب - السعودية (0)-(1) الأردن
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 19:28
كتب : FilGoal
يلعب منتخب السعودية أمام الأردن في نصف نهائي كأس العرب.
ويلتقي الفائز مع المغرب التي تغلبت على الإمارات 3-0.
-----
ق 94 طرد وليد الأحمد بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب العرقلة
ق 87 صالح الشهري يسدد بجوار القائم
ق 66 جوووول أول نزار الرشدان يسجل بعد تمريرة محمود المرضي
ق 59 نواف العقيدي يبعد عرضية خطيرة للأردن
بداية المباراة
