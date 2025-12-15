خبر في الجول – حسام حسن يدرس إراحة محمد صلاح أمام نيجيريا

يدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إراحة محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة نيجيريا الودية.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن يدرس إراحة صلاح بسبب وصوله إلى مصر في الساعات الأولى من صباح غدا الثلاثاء.

أي قبل المباراة بعدة ساعات، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء غدا الثلاثاء.

ويخوض منتخب مصر مباراة نيجيريا الودية في استاد القاهرة، وذلك قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويغيب الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش عن مران منتخب مصر الذي يخوضه الفريق في هذه الأثناء.

ويتدرب المنتخب استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية يوم الثلاثاء، ثم نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تبدأ يوم الأحد المقبل بالمغرب.

وكان من المنتظر اكتمال الصفوف يوم الاثنين بوصول كل المحترفين، في إطار الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا 2025.

وكان إبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي قد انضم للفريق مساء الأحد وخاض المران المسائي، ليلحق بحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي انضم للمعسكر قبل أيام.

كما وصل رامي ربيعة ومصطفى محمد ورباعي بيراميدز، أحمد الشناوي ومهند لاشين ومحمد حمدي ومصطفى فتحي، للمعسكر يوم الاثنين.

ويشارك في مران الاثنين كل اللاعبين الـ28 المتواجدين في قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة، باستثناء صلاح ومرموش.

قبل أيام، أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية المتوجهة إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

واستقر حسام حسن على اصطحاب القائمة بالكامل المكونة من 28 لاعبا والتي أعلن عنها سابقا لمعسكر ديسمبر.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة.