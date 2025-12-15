ميلان يمدد عقده مع ساليميكيرس

أعلن نادي ميلان تمديد تعاقده مع لاعبه أليكسيك ساليميكرس.

ووقع ساليميكيرس على عقد جديد لمدة 5 مواسم حتى 2031.

ويلعب صاحب الـ 26 عاما مع ميلان منذ 2020 بعد أن انضم للفريق قادما من أندرلخت البلجيكي.

وخلال سنواته مع ميلان خرج ساليميكيرس في فترتي إعارة إلى بولونيا وروما.

وتمكن ساليميكيرس من حجز مقعدا أساسيا في تشكيل ماسيميليانو أليجري منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك ساليميكيرس خلال الموسم الحالي في 18 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

وكان ساليميكرس أحد أفراد ميلان الذين توجوا بالدوري الإيطالي في موسم 2021/2022.

