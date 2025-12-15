ميلان يمدد عقده مع ساليميكيرس
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 18:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان تمديد تعاقده مع لاعبه أليكسيك ساليميكرس.
أليكسيس ساليمايكيرس
النادي : ميلان
ووقع ساليميكيرس على عقد جديد لمدة 5 مواسم حتى 2031.
ويلعب صاحب الـ 26 عاما مع ميلان منذ 2020 بعد أن انضم للفريق قادما من أندرلخت البلجيكي.
وخلال سنواته مع ميلان خرج ساليميكيرس في فترتي إعارة إلى بولونيا وروما.
وتمكن ساليميكيرس من حجز مقعدا أساسيا في تشكيل ماسيميليانو أليجري منذ بداية الموسم الحالي.
وشارك ساليميكيرس خلال الموسم الحالي في 18 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.
وكان ساليميكرس أحد أفراد ميلان الذين توجوا بالدوري الإيطالي في موسم 2021/2022.
نرشح لكم
فليك: لم أقرر حارسنا ضد جوادالاخارا.. ولا يجب أن نضغط الحكام فابريزيو رومانو: لاعب أرسنال السابق يخضع للكشف الطبي في أياكس الثلاثاء ألمانيا تواجه غانا وديا بدلا من كوت ديفوار فابريجاس يكشف تفاصيل محادثته الغاضبة مع مدرب السنغال بسبب كأس الأمم مدرب روما: نواجه مشكلة.. المغرب قدم استئنافا لضم العيناوي بايرن يوضح إصابة نوير البدري: تحقيق الثلاثية مع أهلي طرابلس إضافة لي.. ومستمر مع الفريق 30 انتصار لـ دي زيربي.. مارسيليا يستفيق بهدف جرينود بالفوز على موناكو
أخر الأخبار
إنتر ميامي يعلن ضم ريجيلون 50 دقيقة | أمريكا