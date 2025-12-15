بيان من وزارة الرياضة بشأن سحب أرض الزمالك في أكتوبر "ندرس المقترحات البديلة"

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن مستجدات سحب أرض الزمالك في مدينة أكتوبر.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنها وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والجهات المختصة، دراسة عدة مقترحات وبدائل بشأن تخصيص أرض جديدة للزمالك.

وجاء البيان كالآتي:

"في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك".

"وإذ تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها".

"وإذ تؤكد الوزارة حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الامر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة".

"وتوضح الوزارة أنها قامت، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة".

"وفى سياق متصل تشدد وزارة الشباب والرياضة على عدم الإدلاء بأي تصريحات او اتخاذ ثمة إجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزاماً منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزاماً بمبادئ الشفافية وسيادة القانون".