لاعب الفريق السابق: سعيد بنهاية أزمة صلاح مع سلوت.. وليفربول يعاني هجوميا

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 14:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

شدد ستيف نيكول أسطورة ليفربول ومحلل الدوري الإنجليزي بشبكة ESPN العالمية على سعادته بنهاية أزمة محمد صلاح مع أرني سلوت مدرب ليفربول.

وقال نيكول عبر قناة أون سبورت: "سعيد بمحادثات أرني سلوت مع محمد صلاح وعودته للمشاركة مع ليفربول لأن الفريق يكون أفضل عندما يكون صلاح في كامل جاهزيته".

وواصل "صلاح وسلوت تعاملا بعقلية الكبار وباحترافية عالية وقامات بتصفية الأجواء بينهما".

وتابع "صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول حاليا وسيكمل الموسم بعد عودته من كأس أمم إفريقيا".

وكشف "إذا أردنا أن نكون صادقين، وننظر إلى مستوى محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، فإن ما قدمه لا يقترب من المستوى الذي اعتاد عليه خلال الأعوام الثمانية أو التسعة الماضية. أتفهم شعوره بالإحباط، ويمكنني إلى حدٍّ ما تفهّم إحساسه بأنه تعرّض للاستهداف، لكن الحقيقة أن أفضل ما يقدمه محمد صلاح يكون في الثلث الهجومي من الملعب".

وأضاف "المشكلة أن ليفربول يعاني أساسًا في الوصول إلى الثلث الهجومي، كما يعاني في إيصال الكرة إلى محمد صلاح في تلك المناطق. وحتى في الحالات القليلة التي وصلت فيها الكرة إليه، لم ينجح في إحداث التأثير المنتظر".

وأتم "ومرة أخرى، ورغم تفهّم حالة الإحباط التي يعيشها، فإن متطلبات الفريق في هذه المرحلة فرضت طريقة لعب معيّنة، والطريقة التي اختارها سلوت، من وجهة نظري، لم تكن مناسبة لما يجيده محمد صلاح على أفضل وجه".

