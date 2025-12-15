فابريجاس يكشف تفاصيل محادثته الغاضبة مع مدرب السنغال بسبب كأس الأمم

عبر سيسك فابريجاس المدير الفني لنادي كومو الإيطالي، عن غضبه من رحيل أساني دياو لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وقال فابريجاس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة روما "أفضل عدم الخوض في التفاصيل حول هذا الموضوع".

وأكمل "أساني دياو يعرف تمام موقفي، وتحدثت معه بعد مباراة إنتر".

وأضاف ""تحدثت شخصيًا أيضًا مع مدرب المنتخب السنغالي، وبصراحة لم تكن محادثة ممتعة على الإطلاق، لذلك أنأى بنفسي تماماً عن الحديث عن هذا الموضوع."

وذكرت تقارير إيطالية أن فابريجاس لا يرغب في أن يسافر أساني دياو لخوض كأس الأمم الإفريقية، مفضلا بقائه مع النادي بدلا من أن يلعب دورا ثانويا مع منتخب بلاده في ظل تواجد الكثير من النجوم في الخط الهجومي.

ويتواجد في خط هجوم السنغال ساديو ماني، ونيكولاس جاكسون، وإسماعيلا سار.. طالع قائمة السنغال بالضغط هنا

ويلتقي كومو أمام روما في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الإثنين في الأسبوع الـ16 من الدوري الإيطالي.

ويحتل كومو المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل روما المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

ولعب أساني دياو صاحب الـ20 عاما، 6 مباريات هذا الموسم.

وانضم دياو إلى كومو في صيف 2025 قادما من ريال بيتيس.