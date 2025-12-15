مدرب روما: نواجه مشكلة.. المغرب قدم استئنافا لضم العيناوي

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 13:43

كتب : FilGoal

نائل العيناوي - المغرب

قال جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لنادي روما الإيطالي، إن الاتحاد المغربي قدم استئنافا بشأن لاعب الذئاب نائل العيناوي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية مُلزمة بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات يوم 15 ديسمبر.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

وأوضح جاسبيريني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة روما أمام كوكو: "إيفان نديكا سيشارك أمام كومو، أما بقية اللاعبين فسنرى وضعهم".

وأضاف "يمكن للفرق التي لعبت يومي السبت والأحد استخدام لاعبيها، ولكن بما أن مباراتنا مقررة يوم الاثنين، فقد نواجه مشكلة، على الرغم من أنها نفس جولة المباريات."

وأكمل مدرب روما "قدم المغرب استئنافا بشأن نائل العيناوي.

وتواجد العيناوي صاحب الـ24 عاما في قائمة المغرب بكأس الأمم الإفريقية.

ولعب العيناوي 6 مباريات دولية مع المغرب جميعها خلال عام 2025.

ويرغب مدرب روما في الاحتفاظ باللاعب الإيفواري نديكا في ظل غياب التركي زكي شيليك بعد طرده في مباراة كالياري الأخيرة.

وتعرض روما لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي أمام نابولي وكالياري بالنتيجة ذاتها 1-0.

ويستضيف روما منافسه كومو على ملعب الأوليمبكو في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الإثنين في الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

وعن مشاركة باولو ديبالا، رد مدرب روما "سنرى إن كان سيشارك أساسيا أم لا، فقد قدم أداءً جيداً في بعض اللحظات، لكن كرة القدم اليوم لا تسمح بأقل من أن تكون بكامل لياقتك، لا أشك في قدرة باولو عندما يكون في أفضل حالاته."

ويحتل روما المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يحتل كومو المركز السابع برصيد 24 نقطة.

