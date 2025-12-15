مدافع زيمبابوي: سأعمل على إيقاف صلاح.. وهذه لحظة مميزة لعائلتي

يرى بريندان جالواي مدافع منتخب زيمبابوي، أن مواجهة منتخب مصر تعد تحدي مثير.

ويلعب منتخب زيمبابوي كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الثانية إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وقال جالواي في تصريحات عبر موقع اتحاد زيمبابوي الرسمي "إذا كنت أنا من سيواجه صلاح، فسأركز كل جهودي على بذل قصارى جهدي لإيقافه."

بريندان جالواي المولود في العاصمة هراري، انتقل للعيش في إنجلترا ومثل منتخبات الناشئين والشباب.

وعن ذلك قال مدافع زيمبابوي "بعد أن وُلدت في زيمبابوي ونشأت هناك حتى بلغتُ السابعة من عمري، تُعد هذه لحظةً مميزة لعائلتي أن أتمكن الآن من تمثيلهم في بطولة كبرى."

وأضاف "إنه لأمرٌ عظيم، سيحضرون لدعمنا بشكلٍ كبير، ونحن متحمسون للغاية لقدومهم".

وأتم "إن لم يتمكنوا من الحضور، فسيدعموننا من الوطن ويرسلون لنا رسائل تشجيعية."

ولعب بريندان جالواي صاحب الـ29 طوال مسيرته لأندية إنجليزية ويست بروميتش، وإيفرتون، وسندرلاند، ولوتون تاون، فيما يلعب حاليا مع نادي بليموث.

ولعب جالواي 7 مباريات دولية مع منتخب زيمبابوي.

وتعد تلك البطولة الإفريقية الأولى له مع منتخب زيمبابوي.