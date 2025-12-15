خبر في الجول - منتخب مصر كامل العدد يوم الاثنين قبل مواجهة نيجيريا

علم FilGoal.com أن صفوف منتخب مصر ستكتمل مساء يوم الاثنين بوصول كل المحترفين، في إطار الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا 2025.

على أن يخوض الفراعنة مرانهم الأخير مساء الاثنين قبل مواجهة نيجيريا الودية مساء الثلاثاء في استاد القاهرة بكل القائمة.

وكان إبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي قد انضم للفريق مساء الأحد وخاض المران المسائي، ليلحق بحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي انضم للمعسكر قبل أيام.

ومن المنتظر أن يصل محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ورامي ربيعة للمعسكر يوم الاثنين.

ويشارك في مران الاثنين كل اللاعبين الـ28 المتواجدين في قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة.

إذ أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية المتوجهة إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

واستقر حسام حسن على اصطحاب القائمة بالكامل المكونة من 28 لاعبا والتي أعلن عنها سابقا لمعسكر ديسمبر.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة.

القائمة شهدت كذلك تواجد كذلك مصطفى فتحي وأحمد عيد في القائمة بعد الغياب في المعسكر السابق للإصابة.

في المقابل، غاب أحمد نبيل "كوكا"، ونبيل عماد، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عاطف "قطة"، عن القائمة ضمن الأسماء التي انضمت لصفوف منتخب مصر في الأونة الأخيرة.

كما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويحق لكل منتخب اصطحاب بحد أقصى 28 لاعبا في البطولة، على أن يختار الجهاز الفني 23 لاعبا لقائمة كل مباراة.

وسيتحمل "كاف" تكلفة إقامة 23 لاعبا خلال البطولة، على أن يتحمل اتحاد كل منتخب تكاليف اللاعبين الإضافيين.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 16 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة، قبل أن يسافر إلى المغرب لخوض غمار نهائيات أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.