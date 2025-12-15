هيندرسون بعد احتفاله على طريقة جوتا: تخيلت ما يمر به لاعبو ليفربول

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

جوردان هيندرسون - احتفال جوتا

سجل جوردان هندرسون هدفا لصالح برينتفورد في شباك ليدز الأحد، ضمن مباريات الجولة الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل برينتفورد أمام ضيفه ليدز بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: توصل هيندرسون لاتفاق مع ناديه بالرحيل عن الدوري السعودي هيندرسون: جماهير ليفربول أعادتنا لحصننا بسبب تشابه الأسماء.. ريال مدريد يعتذر لـ إلتشي في تكريم جوتا

ويعد هدف هيندرسون هو الأول للاعب الوسط في الدوري الإنجليزي منذ عام 2021.

وقام الدولي الإنجليزي بالاحتفال على طريقة زميله الراحل في ليفربول ديوجو جوتا.

وقال هيندرسون في تصريحات عقب المباراة عبر بي بي سي: "لا يسعني إلا أن أتخيّل ما يمرّ به لاعبو ليفربول، لقد كان صديقًا عزيزًا، وأنا لا أسجّل الكثير من الأهداف، لذا قررتُ أن أهدي هذا الهدف له."

وتوفي جوتا وشقيقه في حادث سير شهر يونيو الماضي.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

هيندرسون جوتا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(4) بورنموث تشكيل مانشستر يونايتد - ماونت وهيفين أساسيان ضد بورنموث فابريزيو رومانو: لاعب أرسنال السابق يخضع للكشف الطبي في أياكس الثلاثاء لاعب الفريق السابق: سعيد بنهاية أزمة صلاح مع سلوت.. وليفربول يعاني هجوميا مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 ديسمبر.. نصف نهائي كأس العرب.. ومانشستر يونايتد إيمري: لا نشعر بالضغط في سباق لقب الدوري
أخر الأخبار
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم 5 ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر 6 ساعة | كرة سلة
تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام 6 ساعة | ميركاتو
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد الأردن 6 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية 6 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة 7 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519215/هيندرسون-بعد-احتفاله-على-طريقة-جوتا-تخيلت-ما-يمر-به-لاعبو-ليفربول