هيندرسون بعد احتفاله على طريقة جوتا: تخيلت ما يمر به لاعبو ليفربول

سجل جوردان هندرسون هدفا لصالح برينتفورد في شباك ليدز الأحد، ضمن مباريات الجولة الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل برينتفورد أمام ضيفه ليدز بهدف لكل فريق.

ويعد هدف هيندرسون هو الأول للاعب الوسط في الدوري الإنجليزي منذ عام 2021.

وقام الدولي الإنجليزي بالاحتفال على طريقة زميله الراحل في ليفربول ديوجو جوتا.

وقال هيندرسون في تصريحات عقب المباراة عبر بي بي سي: "لا يسعني إلا أن أتخيّل ما يمرّ به لاعبو ليفربول، لقد كان صديقًا عزيزًا، وأنا لا أسجّل الكثير من الأهداف، لذا قررتُ أن أهدي هذا الهدف له."

وتوفي جوتا وشقيقه في حادث سير شهر يونيو الماضي.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.