إيقاف ثم تتويج ولقب في المدرج.. إستوديانتيس بطل الدوري الأرجنتيني

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 19:10

كتب : إسلام أحمد

إستوديانتيس - بطل الدوري الأرجنتيني

توج إستوديانتيس بلقب مرحلة كلاوسورا من الدوري الأرجنتيني في 2025 بالفوز على راسينج كلوب بركلات الترجيح بعد نهاية الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1.

تتويج عرف تواجد خوان سيباستيان فيرون رئيس النادي في المدرجات بعد صدور قرارا بإيقافه لمدة 6 أشهر من الاتحاد الأرجنتيني.

وشهدت إقصائيات مرحلة كلاوسورا للمسابقة في بدايتها حدثا جدليا بتتويج روزاريو سنترال بلقب الدوري كونه أكثر فريق حصدا للنقاط في الموسم خلال مرحلتي أبروتوا وكلاوسروا من الاتحاد الأرجنتيني.

وأبدى نادي إستوديانتيس اعتراضه على القرار بوقوف اللاعبين في ممر شرفي مديرين ظهورهم للاعبي روزاريو سنترال أثناء دخول أرض الملعب، ما أدى لإصدار عقوبات من الاتحاد الأرجنتيني بإيقاف فيرون 6 أشهر، وإيقاف لاعبي الفريق المشاركين في الممر الشرفي مباراتين في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

إستوديانتيس رد على الأمر بالفوز على روزاريو بنتيجة 1-0 في دور الـ 16 ثم سنترال كوردوبا 1-0 في ربع النهائي وخيميناسيا لابلاتا في نصف النهائي.

وفي النهائي ضد راسينج تقدم أدريان مارتينيز في الدقيقة 81 لراسينج، وخطف جايدو كارييو لإستوديانتيس في الدقيقة 90+3 لـ إستوديانتيس.

وفي ركلات الترجيح انتصر إستوديانتيس بنتيجة 5-4 متوجا بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة السابعة في تاريخه والأولى من 2010.

وفاز الفريق بجائزة مالية قدرها 500 ألف دولار أمريكي بعد التتويج باللقب.

نظام الدوري الأرجنتيني

تُقسم الأندية الـ 30 من الدوري الأرجنتيني لـ 15 فريقا مقسمة على مجموعتين.

يتأهل أول 8 من كل مجموعة (16 فريق) إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب بنظام خروج المغلوب.

إستوديانتيس احتل المركز الثامن في ترتيب مجموعته واستطاع حصد لقب الدوري الأرجنتيني لمرحلة كلاوسورا.

وهو ما فعله بلاتنسي في مرحلة أبرتورا بعدما أنهى مجموعته سادسا وفاز باللقب لأول مرة في تاريخه قبل ذلك.

