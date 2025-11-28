بسبب ممر شرفي.. إيقاف فيرون 6 أشهر و11 لاعبا من إستوديانتيس في الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني عقوبات كبيرة على إستوديانتيس بعد ما بدر من لاعبيه قبل مواجهة روزاريو سنترال في دور الـ 16 من مرحلة كلاوسورا لـ الدوري الأرجنتيني.

ووقف لاعبو إستوديانتيس في ممر شرفي للاعبي روزاريو سنترال لكنه بظهرهم عكس المعتاد اعتراضا على قرار الاتحاد الأرجنتيني بحسم لقب الدوري لصالح روزاريو قبل أيام من المباراة.

وانتصر إستوديانتيس بهدف دون رد وتأهل لربع نهائي الدوري الأرجنتيني حيث سيواجه سنترال كوردوبا.

وجاءت العقوبات كتالي

- إيقاف خوان سيباستيان فيروس رئيس نادي إستوديانتيس لمدة 6 أشهر.

- إيقاف لاعبي إستوديانتيس الـ 11 المشاركين في الواقعة مباراتين وتطبق العقوبة الموسم المقبل.

- منع سيباستيان نونيز من ارتداء شارة القيادة لمدة 3 أشهر كعقوبة مضاعفة.

ماذا حدث؟

قبل بداية الموسم مطلع العام الجاري قرر الاتحاد الأرجنتيني العودة لنظام "أبرتورا وكلاوسورا"، حيث يتوج فريق بلقب الدوري "أبرتورا" وفريق بلقب الدوري "كلاوسورا".

بالفعل فاز بلاتنسي بلقب مرحلة أبرتورا، ووصلنا للمراحل الحاسمة من مرحلة كلاوسورا لتحديد البطل.

لكن الاتحاد الأرجنتيني قرر الأسبوع الماضي بعد اجتماع أعضاءه على إهداء روزاريو سنترال لقب الدوري الأرجنتيني كونه أكثر فريق تحقيقا للنقاط في المرحلتين، دون المساس ببطلي مرحلتي أبرتورا وكلاوسورا.

وبالتالي سيكون لدى الأرجنتين 3 أبطال في الموسم، بطل أبرتورا، بطل كلاوسورا، وبطل هو الأكثر تحقيقا للنقاط في المرحلتين.

القرار أثار اعتراض وسخرية الأندية الأرجنتينية خاصة أن وُصف بـ "القرار المكتبي" ولأن روزاريو بقيادة أنخل دي ماريا، لم يعلم بالأمر وحصل على اللقب داخل أروقة الاتحاد وليس في الملعب، كما أن الموسم أصبح له 3 أبطال.

لمعرفة نظام الدوري بشكل أفضل من خلال هذا الفيديو.