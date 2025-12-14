جوارديولا: فودين لم يلعب بشكل جيد رغم التسجيل.. ونونيس قد يصبح ظهيرا رائعا

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 18:34

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فيل فودين لاعب الفريق لم يلعب بشكل جيد ضد كريستال بالاس رغم التسجيل.

وفاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي عقب المباراة: "ملعب كريستال بالاس هو مكان صعب لتأتي إليه، هم جيدون جدا وقت الهجوم عن طريق يريمي بينو وماتيتا وإسماعيلا سار، ويدافعون بشكل جيد وهو فريق جيد وانظروا إلى ما يفعلونه هذا الموسم".

وتابع: "لقد حاولنا أن نعمل على أنفسنا، ولا نزال لسنا في أفضل أحوالنا بعض الأوقات ويمكن أن نكون أفضل، ولكننا في مركز جيد واللاعبين يؤدون بشكل رائع".

وأضاف: "ماثيوس نونيز يتطور، بإمكانه أن يكون ظهير رائع، هو يتأقلم وتمريرته لهالاند كانت رائعة".

وأتم: "اليوم لم يلعب فودين بشكل جيد وخسر الكثير من الكرات، وكان يتعجل في كل لعبة، عليه أن يلعب بطريقة أكثر هدوء وأن يغير الإيقاع في الوقت المناسب، ومع ذلك هو يقدم مستوى رائع مع الفريق".

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 34 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة.

