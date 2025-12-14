الدربي يحسم بالنيران الصديقة.. سندرلاند يفوز على نيوكاسل بهدف فولتمادة

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

سندرلاند ضد نيوكاسل

حسم سندرلاند دربي تايني وير بالفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف دون رد.

وحقق سندرلاند الفوز على نيوكاسل بهدف دون رد في مبراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت إشهار 9 إنذارات من كلا الجانبين بواقع 4 لنيوكاسل و5 لسندرلاند.

وسجل نيك فولتمادة لاعب نيوكاسل هدف المباراة الوحيد لسندرلاند بالخطأ في مرماه برأسية في الدقيقة 46.

وفي مباراة أخرى خسر توتنام من نوتينجهام بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم هودسون أودوي لنوتنجهام في الدقيقة 28 مستغلا تمريرة من إبراهيم سنجاري.

وأضاف أودوي الهدف الثاني بعد تمريرة أخرى من سنجاري في الدقيقة 50.

وأنهى سنجاري ثلاثية نوتنجهام بنفسه في الدقيقة 79 بتسديدة رائعة بعد تمريرة من هودسون أودوي.

وفاز أستون فيلا في مباراة مثيرة على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل وست هام هدفين عن طريق ماتيوس فيرنانديز وجارود بوين، بينما أحرز ثلاثية أستون فيلا كل من مافروبناس بالخطأ في مرماه، ومورجان روجرز الذي سجل هدفين.

أستون فيلا رفع رصيده للنقطة 33 في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، بينما توقف وست هام عند النقطة 13 في المركز الـ 18.

