مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال بثلاثية ضد بالاس

واصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز خارج أرضه على كريستال بالاس بنتيجة 3-0 في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل إرلينج هالاند (2) وفيل فودين ثلاثية سيتي.

ورفع هالاند رصيده لـ 17 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ورفع سيتي بالفوز الرابع على التوالي رصيده لـ 34 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وتوقف رصيد بالاس عند 26 نقطة ظل بها خامسا في جدول الترتيب.

وشارك عمر مرموش مع ريان آيت نوري في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء قبل الالتحاق بمنتخبي مصر والجزائر في أمم إفريقيا 2025.

التشكيل

اعتمد بيب جوارديولا على ريان شرقي وفيل فودين خلف إرلينج هالاند.

في المقابل عوض ناثانيل كلاين غياب الكولومبي دانييل مونوز، وبدأ جان فيليب ماتيتا في الهجوم.

وصف المباراة

أهدر يريمي بينو فرصة تقدم بالاس في الدقيقة 18 بتسديدة ارتدت من عارضة جانلويجي دوناروما.

استحوذ سيتي على الكرة وفي الدقيقة 30 تألق دين هندرسون في التصدي لركلة حرة نفذها فيل فودين.

ومرت تسديدة آدم وارتون أعلى عارضة سيتي في الدقيقة 37.

ومن رأسية تقدم سيتي بالهدف الأول عن طريق الهداف إرلينج هالاند في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني تعاطف القائم الأيمن مع دوناروما ومنع فرصة وارتون في الدقيقة 49.

وتألق هندرسون في التصدي لفرصة رينديرز في الدقيقة 55 مانعا فريقه من استقبال الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 69 أضاف فودين هدف سيتي الثاني بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وبات فودين خامس أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء لسيتي في الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا بالتساوي مع كارلوس تيفيز.

وفي الدقيقة 87 انفرد سافينيو من قبل دائرة منتصف الملعب مستغلا تقدم لاعبي بالاس وتوغل صوب منطقة الجزاء محاولا مراوغة الحارس لكنه تعرض للعرقلة.

وانبرى هالاند للركلة وسددها بسهولة في الشباك لتصبح النتيجة 3-0 في الدقيقة 89.

بعدها مباشرة شارك ريكو لويس وريان آيت نوري وعمر مرموش في تغيير ثلاثي لسيتي.

مر الوقت بدلا من الضائع دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز سيتي.