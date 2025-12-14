انتهت الدوري الإنجليزي – بالاس (0)-(3) مانشستر سيتي.. فوز الضيوف

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــ

ق 89: جووووول الثالث هالاند من ركلة جزاء

ق 88: ركلة جزاااء لسافينيو الذي انفرد من قبل منتصف الملعب ووصل لـ 18 وراوغ الحارس وتعرض للعرقلة

ق 69: جووول فودين يضيف الثاني بتسديدة أرضية رائعة على يسار الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1-0

ق 40: جوووول هالاند

ق 17: فرصة الأول تضيع من بينو

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
