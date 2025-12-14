انتهت الدوري الإنجليزي – بالاس (0)-(3) مانشستر سيتي.. فوز الضيوف
ق 89: جووووول الثالث هالاند من ركلة جزاء
ق 88: ركلة جزاااء لسافينيو الذي انفرد من قبل منتصف الملعب ووصل لـ 18 وراوغ الحارس وتعرض للعرقلة
ق 69: جووول فودين يضيف الثاني بتسديدة أرضية رائعة على يسار الحارس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1-0
ق 40: جوووول هالاند
ق 17: فرصة الأول تضيع من بينو
انطلاق المباراة
