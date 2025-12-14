جوارديولا يوضح سبب غياب دوكو أمام كريستال بالاس

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سبب غياب جناحه البلجيكي جيريمي دوكو عن مواجهة كريستال بالاس.

ويلعب مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي وتقام بملعب سيلهريست بارك.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل اللقاء: "جيريمي دوكو سيغيب بسبب تعرضه لإصابة في الساق".

,يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس.

ويقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس – بيرناردو سيلفا – تيجاي رينديرز

خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – ريان شرقي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

