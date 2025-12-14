فان دايك: نتمنى جميعا عودة صلاح بعد أمم إفريقيا

أوضح فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن كل فريق الريدز يرغب في استمرار محمد صلاح مع النادي الإنجليزي وعدم رحيله.

ومر صلاح بأسبوع صعب بعد تصريحات النارية ضد مدربه أرني سلوت وإدارة النادي، قبل أن يعود ويشارك في لقاء برايتون يوم السبت، ثم يطير لمصر من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

قال فان دايك في تصريحات للصحفيين: "بالطبع أخبرت صلاح أنني أريده أن يبقى. أما بقية حديثنا فلن أكشفه لكم. يسعدني كثيرًا وجوده معنا لأنه أحد قادة الفريق ، لكن الحقيقة أنه سيتوجه للمشاركة في كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "نأمل أن يحقق النجاح في كأس أمم إفريقيا، ونتمنى جميعا أن يعود ويكون عنصرا مهما معنا لبقية الموسم. لكن من جهة أخرى، كلنا نعرف طبيعة كرة القدم ولا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث".

وأكمل الهولندي "لا يزال محمد صلاح مهمًا لليفربول، لكن هناك أطراف أخرى معنية بهذه المسألة".

وتابع "سنظل على تواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما نفعل دائمًا، أتحدث معه عن كل الأمور، وبعدها سنرى".

وأوضح "محمد صلاح تفاعل مع الموقف في النهاية بشكل مثالي. كان في حالة جيدة أمام برايتون، كما ظهر بمستوى جيد يومي الأحد والاثنين خلال التدريبات".

وأتم "لم يسافر معنا إلى ميلانو، وتدربنا معًا يوم الجمعة أيضًا وكان في حالة ممتازة. الأمر كله يتعلق بكيفية ردّة فعل الفريق، ومن وجهة نظري، وبحسب ما أراه وما ألمسه من حديثي مع اللاعبين، أعتقد أن الجميع تعامل مع الوضع بصورة مثالية".

ومن المنتظر تواجد صلاح في مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا الودية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في نفس المجموعة التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل في المغرب.

