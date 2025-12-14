تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يقود الهجوم ضد بالاس.. ومرموش على الدكة

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي وتقام بملعب سيلهريست بارك.

ويقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في المباراة.

فيما يغيب جيريمي دوكو بسبب تعرضه لإصابة في الساق.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس – بيرناردو سيلفا – تيجاي رينديرز

خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – ريان شرقي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

