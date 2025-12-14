أمم إفريقيا - "قد تصل إلى 9".. المباريات التي سيغيب عنها مرموش مع مانشستر سيتي

يواصل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن استعداداته لخوض منافسات أمم إفريقيا ومواجهة نيجيريا وديا مساء الثلاثاء.

وينضم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي إلى صفوف المنتخب الأسبوع الجاري استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وقد يغيب مرموش عن 9 مباريات مع مانشستر سيتي حال وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي.

ويستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

وتأتي غيابات عمر مرموش عن مانشستر سيتي خلال أمم إفريقيا كالآتي:

*وقت دور المجموعات*

17 ديسمبر - مانشستر سيتي × برينتفورد - كأس الرابطة الإنجليزية

20 ديسمبر - مانشستر سيتي × وست هام - الدوري الإنجليزي

27 ديسمبر - نوتنجهام × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

*ثمن وربع النهائي*

1 يناير - سندرلاند × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

4 يناير - مانشستر سيتي × تشيلسي - الدوري الإنجليزي

7 يناير - مانشستر سيتي × برايتون - الدوري الإنجليزي

10 يناير - مانشستر سيتي × إكسيتير - كأس الاتحاد الإنجليزي

*الوصول للمربع الذهبي*

17 يناير - مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

20 يناير - بودو جليمت × مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.