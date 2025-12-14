أمم إفريقيا - "قد تصل إلى 9".. المباريات التي سيغيب عنها مرموش مع مانشستر سيتي

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 14:47

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي
مصر

يواصل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن استعداداته لخوض منافسات أمم إفريقيا ومواجهة نيجيريا وديا مساء الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - رئيس زيمبابوي يدعم المنتخب بـ 400 ألف دولار قبل أمم إفريقيا منتخب نيجيريا يبدأ معسكره بـ مصر وسط غياب معظم اللاعبين منافس مصر - مدرب زيمبابوي لـ في الجول: بدأنا الاستعدادات مبكرا.. وهذا ما نعمل عليه حاليا الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب

وينضم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي إلى صفوف المنتخب الأسبوع الجاري استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وقد يغيب مرموش عن 9 مباريات مع مانشستر سيتي حال وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي.

ويستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

وتأتي غيابات عمر مرموش عن مانشستر سيتي خلال أمم إفريقيا كالآتي:

*وقت دور المجموعات*

17 ديسمبر - مانشستر سيتي × برينتفورد - كأس الرابطة الإنجليزية

20 ديسمبر - مانشستر سيتي × وست هام - الدوري الإنجليزي

27 ديسمبر - نوتنجهام × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

*ثمن وربع النهائي*

1 يناير - سندرلاند × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

4 يناير - مانشستر سيتي × تشيلسي - الدوري الإنجليزي

7 يناير - مانشستر سيتي × برايتون - الدوري الإنجليزي

10 يناير - مانشستر سيتي × إكسيتير - كأس الاتحاد الإنجليزي

*الوصول للمربع الذهبي*

17 يناير - مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

20 يناير - بودو جليمت × مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

أمم إفريقيا الدوري الإنجليزي عمر مرموش منتخب مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب زامبيا لـ في الجول: الوقت ضيق للإعداد للبطولة.. والمغرب الأوفر حظا للتتويج ذا بيست - فيفا يكشف موعد إقامة حفل جوائز الأفضل في الدوحة فوزي لقجع يقترح تنظيم بطولة في كرة القدم بين إفريقيا وأوروبا أمم إفريقيا – بلال الخنوس: هدفنا عدم خروج الكأس من المغرب محرز: البعض يضعنا بين المرشحين في أمم إفريقيا لكن المغرب المرشح الأبرز منافس مصر - رئيس زيمبابوي يدعم المنتخب بـ 400 ألف دولار قبل أمم إفريقيا وهبي الخزري يعلن اعتزال كرة القدم بيتكوفيتش: تحمل المسؤولية والاتحاد هو طريق الجزائر لاستعادة الهيبة القارية
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد 11 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مدرب زامبيا لـ في الجول: الوقت ضيق للإعداد للبطولة.. والمغرب الأوفر حظا للتتويج 47 دقيقة | أمم إفريقيا
استغل سقوط منافسيه وحل العقدة.. إنتر يفوز على جنوى وينتزع الصدارة منفردا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وظهير أيسر من كاستيا في مواجهة ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
بعد 9 مباريات بدون فوز.. ريال أوفييدو يعلن إقالة مدربه الثاني هذا الموسم ساعة | الدوري الإسباني
تعليق من الزمالك بعد بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر ساعة | الدوري المصري
للمرة الثانية في تاريخه.. سانت ميرين يتوج بكأس الدوري الاسكتلندي على حساب سيلتك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519164/أمم-إفريقيا-قد-تصل-إلى-9-المباريات-التي-سيغيب-عنها-مرموش-مع-مانشستر-سيتي