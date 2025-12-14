أمم إفريقيا – بلال الخنوس: هدفنا عدم خروج الكأس من المغرب

شدد بلال الخنوس لاعب شتوتجارت الألماني ومنتخب المغرب على أن هدف أسود الأطلس في الأمم الإفريقية هو عدم خروج الكأس من المغرب.

وقال الخنوس في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: "لدينا ما يكفي من الضغوط بسبب أمم إفريقيا، ولذلك يجب ألا نضيف ضغطا آخر علينا".

وأضاف "نعلم جيدا ماذا ينتظر منا الشعب والجمهور في المغرب، وكل اللاعبين يعرفون ذلك ونضعه في ذهننا".

وواصل "البطولة ستبدأ ولا يدور في تفكيرنا سوى فكرة واحدة فقط وهي عدم خروج الكأس من المغرب".

وأتم تصريحاته "ليس سهلا أن تلعب ضد منتخبات تعتمد على التكتلات الدفاعية ونحن نسعى لإيجاد المساحات وتحريك الكرة باستمرار ونقل اللعب بين اليمين واليسار بسرعة، ولكن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ونثق في أنفسنا".

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الأولى بجانب مالي وزامبيا وجزر القمر.

