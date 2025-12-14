محرز: البعض يضعنا بين المرشحين في أمم إفريقيا لكن المغرب المرشح الأبرز

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

رياض محرز

يرى رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن المغرب المرشح الأول للتتويج بلقب أمم إفريقيا المقبلة.

ويستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

وقال رياض محرز في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية: "يجب أن نكون واقعيين بالنظر لما حدث في آخر نسختين من البطولة، لا نملك رفاهية الفشل مرة أخرى".

وشدد "البعض يضعنا بين المرشحين للقب، لكن هذا لا يعني الكثير".

واختتم محرز تصريحاته "المغرب هو المرشح الأبرز، خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره".

وشهدت قائمة الجزائر تواجد 4 لاعبين من المنتخب المشارك في كأس العرب والتي توقفت مسيرته في ربع النهائي على يد الإمارات وهم يوسف عطال وعادل بولبينة ورضوان بركان ومحمد أمين توجاي.

كما انضم لوكا زيدان نجل زين الدين زيدان أسطورة فرنسا للقائمة بعدما حصل على الجنسية الجزائرية مؤخرا وخاض مباراة دولية بقميص الثعالب.

ويغيب عبد الرحيم دغموم لاعب المصري عن قائمة ثعالب الصحراء بعدما انضم مؤخرا لمعسكر المنتخب الأول للجزائر وغاب عن المشاركة مع منتخب المحليين في أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الجزائر في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري) لوكا زيدان (غرناطة الإسباني) أنتوني مانديرا (كان الفرنسي)

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا الإيطالي) ريان آيت نوري (مانشستر سيتي الإنجليزي) يوسف عطال (السد القطري) مهدي دورفال (باري الإيطالي) جوان حجام (يونج بويز السويسري) زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل الجزائري) رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) محمد أمين توقاي (الترجي التونسي) عيسى ماندي (ليل الفرنسي) سمير شرقي (باريس الفرنسي)

الوسط: إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب الكرواتي) رامز زروقي (تيفنتي الهولندي) آدم زروقان (سان جيلواز البلجيكي) هشام بوداوي (نيس الفرنسي) حسام عوار (اتحاد جدة السعودي) فراس شايبي (فرانكفورت الألماني) إبراهيم مازا (باير ليفركوزن الألماني)

الهجوم: محمد الأمين عمورة (فولفسبورج الألماني) إيلان كابال (باريس الفرنسي) رياض محرز (أهلي جدة السعودي) أنيس حاجي موسى (فينيورد الهولندي) عادل بولبينة (الدحيل القطري) منصف بكرار (دينامو زغرب الكرواتي) بغداد بونجاح (الشمال القطري) رضوان بركان (الوكرة القطري)

ويشارك منتخب الجزائر في البطولة للمرة 21 والتاسعة على التوالي.

بطل 1990 و2019 ودع آخر نسختين من دور المجموعات وبدون تحقيق أي انتصار.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

أمم إفريقيا الجزائر المغرب رياض محرز
