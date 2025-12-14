منافس مصر - رئيس زيمبابوي يدعم المنتخب بـ 400 ألف دولار قبل أمم إفريقيا

دعّم إيمرسون منانجاجوا رئيس دولة زيمبابوي منتخب كرة القدم قبل انطلاق أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وكشف موقع ZBC أن إيمرسون منانجاجوا رئيس دولة زيمبابوي قدّم 400 ألف دولار أمريكي لمنتخب كرة القدم لدعم استعداداتهم لبطولة أمم إفريقيا.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مصر وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وشهدت قائمة زيمبابوي تواجد ديفين لونجا مدافع صنداونز وتاواندا تشيريوا لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي.

وجاءت قائمة منتخب زيمبابوي كالآتي:

حراسة المرمى: واشنطن أروبي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - إلفيس تشيبزيزي (ماجاسي الجنوب إفريقي) - مارتين مابيسا (مووس الزيمبابوي).

الدفاع: سيان فوسيري (شيفيلد وينزداي الإنجليزي) - موناشي جارانانجا (كوبنهاجن الدنماركي) - جودكنوس مورويرا (سكوتلاند الزيمبابوي) - إيمانويل جالاي (ديناموز الزيمبابوي) - جيرالد تاكوارا (اتحاد مصراتة الليبي) - إشيانيسو ماوتشي (سيمبا بورا الزيمبابوي) - براندون جالواي (بلايموث الإنجليزي) - تيناجي هاديبي (سينسيناتي الأمريكي) - أليس موديمو (فلينت تاون الويلزي) - ديفين لونجا (صنداونز الجنوب إفريقي).

الوسط: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) مارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) - جونا فابتش (إرزجبيرج الألماني) - أندرو رينوموتا (ريدينج الإنجليزي) - بروسبير باديرا (سينا جوكي الفنلندي) - نوليدج موسونا (سكوتلاند الزيمبابوي).

الهجوم: برينس دوبي (يانج أفريكانز التنزاني) - بيل أنتونيو (ميتشيلين البلجيكي) - إشماعيل وادي (كابس يونايتد الزيمبابوي) - تاواندا ماسوانهيس (موثرويل الأسكتلندي) - دانييل مسيندامي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - واشنطن نافايا (تيل وان الزيمبابوي) - ماكاولي بوني (مالدون الإنجليزي) - جونيور زيندوجا (جالاكسي الجنوب إفريقي) - تاديواناشي تشاكوتشيتشي (سكوتلاند الزيمبابوي)

ويستهل منتخب زيمبابوي مشواره في دور المجموعات بمواجهة مصر يوم 22 ديسمبر الجاري.

بينما في الجولة الثانية يلعب الفريق أمام أنجولا ثم يختتم مبارياته يوم 29 ديسمبر الجاري بمواجهة جنوب إفريقيا.