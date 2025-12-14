منافس مصر - رئيس زيمبابوي يدعم المنتخب بـ 400 ألف دولار قبل أمم إفريقيا

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

منتخب زيمبابوي

دعّم إيمرسون منانجاجوا رئيس دولة زيمبابوي منتخب كرة القدم قبل انطلاق أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - مدرب زيمبابوي لـ في الجول: بدأنا الاستعدادات مبكرا.. وهذا ما نعمل عليه حاليا منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا ينتقد فيفا بسبب موعد انضمام اللاعبين قبل الأمم الإفريقية منافس مصر - قائمة زيمبابوي.. مدافع صنداونز ولاعب ولفرهامبتون على رأس اختيارات مارينيكا لأمم إفريقيا منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا يوجه انتقادات لاذعة لمدافعه قبل الأمم الإفريقية

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وكشف موقع ZBC أن إيمرسون منانجاجوا رئيس دولة زيمبابوي قدّم 400 ألف دولار أمريكي لمنتخب كرة القدم لدعم استعداداتهم لبطولة أمم إفريقيا.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مصر وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وشهدت قائمة زيمبابوي تواجد ديفين لونجا مدافع صنداونز وتاواندا تشيريوا لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي.

وجاءت قائمة منتخب زيمبابوي كالآتي:

حراسة المرمى: واشنطن أروبي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - إلفيس تشيبزيزي (ماجاسي الجنوب إفريقي) - مارتين مابيسا (مووس الزيمبابوي).

الدفاع: سيان فوسيري (شيفيلد وينزداي الإنجليزي) - موناشي جارانانجا (كوبنهاجن الدنماركي) - جودكنوس مورويرا (سكوتلاند الزيمبابوي) - إيمانويل جالاي (ديناموز الزيمبابوي) - جيرالد تاكوارا (اتحاد مصراتة الليبي) - إشيانيسو ماوتشي (سيمبا بورا الزيمبابوي) - براندون جالواي (بلايموث الإنجليزي) - تيناجي هاديبي (سينسيناتي الأمريكي) - أليس موديمو (فلينت تاون الويلزي) - ديفين لونجا (صنداونز الجنوب إفريقي).

الوسط: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) مارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) - جونا فابتش (إرزجبيرج الألماني) - أندرو رينوموتا (ريدينج الإنجليزي) - بروسبير باديرا (سينا جوكي الفنلندي) - نوليدج موسونا (سكوتلاند الزيمبابوي).

الهجوم: برينس دوبي (يانج أفريكانز التنزاني) - بيل أنتونيو (ميتشيلين البلجيكي) - إشماعيل وادي (كابس يونايتد الزيمبابوي) - تاواندا ماسوانهيس (موثرويل الأسكتلندي) - دانييل مسيندامي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - واشنطن نافايا (تيل وان الزيمبابوي) - ماكاولي بوني (مالدون الإنجليزي) - جونيور زيندوجا (جالاكسي الجنوب إفريقي) - تاديواناشي تشاكوتشيتشي (سكوتلاند الزيمبابوي)

ويستهل منتخب زيمبابوي مشواره في دور المجموعات بمواجهة مصر يوم 22 ديسمبر الجاري.

بينما في الجولة الثانية يلعب الفريق أمام أنجولا ثم يختتم مبارياته يوم 29 ديسمبر الجاري بمواجهة جنوب إفريقيا.

منافس مصر أمم إفريقيا زيمبابوي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب زامبيا لـ في الجول: الوقت ضيق للإعداد للبطولة.. والمغرب الأوفر حظا للتتويج ذا بيست - فيفا يكشف موعد إقامة حفل جوائز الأفضل في الدوحة أمم إفريقيا - "قد تصل إلى 9".. المباريات التي سيغيب عنها مرموش مع مانشستر سيتي فوزي لقجع يقترح تنظيم بطولة في كرة القدم بين إفريقيا وأوروبا أمم إفريقيا – بلال الخنوس: هدفنا عدم خروج الكأس من المغرب محرز: البعض يضعنا بين المرشحين في أمم إفريقيا لكن المغرب المرشح الأبرز وهبي الخزري يعلن اعتزال كرة القدم بيتكوفيتش: تحمل المسؤولية والاتحاد هو طريق الجزائر لاستعادة الهيبة القارية
أخر الأخبار
هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس 6 دقيقة | الدوري الإسباني
كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: استبعاد مجلس الزمالك في هذه الحالة.. والمجالس تعاملت بشكل كارثي 49 دقيقة | الدوري المصري
الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022 ساعة | سعودي في الجول
مران منتخب مصر - بداية الاستعدادات لمباراة نيجيريا في استاد القاهرة ساعة | منتخب مصر
بايرن ميونيخ يخطف التعادل في الدقائق القاتلة أمام ماينز المتذيل ساعة | الكرة الأوروبية
4 بطاقات حمراء و7 أهداف.. فوز مثير لـ ليل على أوكسير بالدوري الفرنسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إيمري: لا نشعر بالضغط في سباق لقب الدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519156/منافس-مصر-رئيس-زيمبابوي-يدعم-المنتخب-بـ-400-ألف-دولار-قبل-أمم-إفريقيا