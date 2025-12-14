أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن إصابة بين وايت تُعد "أخبار سيئة" بعد أن غادر الملعب مصابًا خلال الفوز الدرامي للفريق على ولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

وقال أرتيتا للصحفيين: "من الواضح أنه لم يلعب دقائق كثيرة بسبب مشكلة الركبة التي كان يعاني منها، ثم عندما بدأ يستعيد إيقاعه، اضطر للعب كثيرًا لأننا لم يكن لدينا حل آخر".

وأضاف: "حتى أننا خاطرنا بمشاركة ويليام ساليبا، وربما لم يكن من الأفضل أن يلعب 90 دقيقة، لكننا لم يكن لدينا أحد آخر".

وتابع: "لكن إصابة بين وايت أخبار سيئة بالتأكيد. يبدو أنها أوتار الفخذ، لكننا لا نعرف حجمها بدقة بعد، ربما غدًا أو بعد غد سنعرف أكثر".

وشارك وايت مؤخرًا ضمن التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن المباريات لفترة طويلة بسبب الإصابات، وبدأ كل من آخر أربع مباريات رسمية للفريق.

الإصابة المحتملة للاعب تأتي في وقت صعب على أرسنال الذي يفتقد بالفعل لخدمات جابريال وكريستيان موسكيرا للإصابة.

على الجانب الآخر، سيستعيد أرسنال ريكاردو كالافيوري الذي سيتواجد مع الفريق في مواجهة إيفرتون يوم الأحد المقبل بعد غيابه عن الفوز على ولفرهامبتون للإيقاف، فيما يُتوقع مشاركة يورين تمبر في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب وايت.

