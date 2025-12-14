بيتكوفيتش: تحمل المسؤولية والاتحاد هو طريق الجزائر لاستعادة الهيبة القارية

دعا فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر إلى ضرورة تحمل المسؤولية والعمل بروح الجماعة والشجاعة، في ظل سعي "محاربي الصحراء" لاستعادة الثقة القارية.

ويأتي ذلك بعد الخروج المبكر لمنتخب الجزائر مرتين من كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2022 و2024، رغم أن الفريق كان بطلا في 2019 ومرشحا دائما للمنافسة على اللقب.

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته للصحافة الجزائرية: "الهدف الأول هو التأهل للدور الثاني، وبعدها سنرى. نحن مرشحون في مجموعتنا وعلينا أن نتحمل تلك المسؤولية".

وأضاف "على الجميع أن يدرك أن وضع المنتخب ليس مثل الماضي. لن أطلق وعودا كبيرة، فالمسار لا يزال في بدايته ولم يعد هناك مجال للحديث عن لقب ثالث الآن. لابد أن نبني الفريق من جديد بالشجاعة والوحدة".

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته "أؤكد للجماهير الجزائرية أن الفريق سيرتدي قميص المنتخب بفخر، وسيقاتل بكل شجاعة. الوحدة ضرورية، ودعم الجميع مهم جدا، إذا كنا منقسمين لن نحقق النجاح".

وتستعد الجزائر لخوض مباريات المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا في العاصمة المغربية الرباط، حيث تواجه السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في المجموعة الخامسة بمواجهة السودان يوم 24 ديسمبر الجاري.