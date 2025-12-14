بيتكوفيتش: تحمل المسؤولية والاتحاد هو طريق الجزائر لاستعادة الهيبة القارية

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش - الجزائر

دعا فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر إلى ضرورة تحمل المسؤولية والعمل بروح الجماعة والشجاعة، في ظل سعي "محاربي الصحراء" لاستعادة الثقة القارية.

أخبار متعلقة:
قائمة الجزائر - بقاعة محمد صلاح.. غياب دغموم وتواجد 4 من كأس العرب في أمم إفريقيا كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي تشكيل كأس العرب – بولبينة يقود هجوم الجزائر.. وخيمينيز في وسط الإمارات

ويأتي ذلك بعد الخروج المبكر لمنتخب الجزائر مرتين من كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2022 و2024، رغم أن الفريق كان بطلا في 2019 ومرشحا دائما للمنافسة على اللقب.

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته للصحافة الجزائرية: "الهدف الأول هو التأهل للدور الثاني، وبعدها سنرى. نحن مرشحون في مجموعتنا وعلينا أن نتحمل تلك المسؤولية".

وأضاف "على الجميع أن يدرك أن وضع المنتخب ليس مثل الماضي. لن أطلق وعودا كبيرة، فالمسار لا يزال في بدايته ولم يعد هناك مجال للحديث عن لقب ثالث الآن. لابد أن نبني الفريق من جديد بالشجاعة والوحدة".

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته "أؤكد للجماهير الجزائرية أن الفريق سيرتدي قميص المنتخب بفخر، وسيقاتل بكل شجاعة. الوحدة ضرورية، ودعم الجميع مهم جدا، إذا كنا منقسمين لن نحقق النجاح".

وتستعد الجزائر لخوض مباريات المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا في العاصمة المغربية الرباط، حيث تواجه السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في المجموعة الخامسة بمواجهة السودان يوم 24 ديسمبر الجاري.

أمم إفريقيا الجزائر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب زامبيا لـ في الجول: الوقت ضيق للإعداد للبطولة.. والمغرب الأوفر حظا للتتويج ذا بيست - فيفا يكشف موعد إقامة حفل جوائز الأفضل في الدوحة أمم إفريقيا - "قد تصل إلى 9".. المباريات التي سيغيب عنها مرموش مع مانشستر سيتي فوزي لقجع يقترح تنظيم بطولة في كرة القدم بين إفريقيا وأوروبا أمم إفريقيا – بلال الخنوس: هدفنا عدم خروج الكأس من المغرب محرز: البعض يضعنا بين المرشحين في أمم إفريقيا لكن المغرب المرشح الأبرز منافس مصر - رئيس زيمبابوي يدعم المنتخب بـ 400 ألف دولار قبل أمم إفريقيا وهبي الخزري يعلن اعتزال كرة القدم
أخر الأخبار
هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس 6 دقيقة | الدوري الإسباني
كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: استبعاد مجلس الزمالك في هذه الحالة.. والمجالس تعاملت بشكل كارثي 49 دقيقة | الدوري المصري
الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022 ساعة | سعودي في الجول
مران منتخب مصر - بداية الاستعدادات لمباراة نيجيريا في استاد القاهرة ساعة | منتخب مصر
بايرن ميونيخ يخطف التعادل في الدقائق القاتلة أمام ماينز المتذيل ساعة | الكرة الأوروبية
4 بطاقات حمراء و7 أهداف.. فوز مثير لـ ليل على أوكسير بالدوري الفرنسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إيمري: لا نشعر بالضغط في سباق لقب الدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519149/بيتكوفيتش-تحمل-المسؤولية-والاتحاد-هو-طريق-الجزائر-لاستعادة-الهيبة-القارية