ديسابر: نريد إثبات أن ما حققناه في كوت ديفوار لم يكن استثنائيا

أكد سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية أن فريقه يدخل كأس أمم إفريقيا بالمغرب بثقة أكبر وطموحات واضحة.

وشدد ديسابر على رغبة الفهود في إثبات أن ظهورهم القوي في كوت ديفوار لم يكن مجرد صدفة واستثنائيا.

وقال ديسابر في تصريحاته لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "مجموعات أمم إفريقيا دائما صعبة، بغض النظر عن التصنيف ستواجه منتخبات قوية".

ويقع منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات السنغال وبنين وبوتسوانا.

وتابع "السنغال من أفضل الفرق في القارة حاليا، وبنين فريق أعرفه جيدا ويتطور بشكل ملفت مع المدرب جيرنوت روهر، أما بوتسوانا فمنافس شرس ونتائجه الأخيرة في التصفيات تؤكد ذلك".

وأضاف "سعيد بخوض تجربة جديدة في البطولة، ونركز الآن على الاستعداد الجيد خاصة للقاء الأول أمام بنين، لأنه سيحدد مسارنا ويعزز ثقتنا في باقي المشوار".

وبسؤاله عن ملحق كأس العالم فأجاب "اجتزنا ملحقا صعبا أمام فرق ذات تصنيف أعلى وهذه المواجهات جيدة للتحضير، لكن لا أحد يضمن الفوز، وكل مباراة في البطولة ستكون تحديا صعبا".

أما عن تحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية فأوضح "الدروس واضحة، لا توجد مباريات سهلة. مباراة بوتسوانا ستكون صعبة تماما مثل السنغال. نحن نواصل التقدم لكن الأصعب هو الحفاظ على المستوى".

وشدد ديسابر "طموحنا أن نثبت أن ما حققناه في كوت ديفوار لم يكن أمرا استثنائيا عابرا، بل خطوة في طريق طويل. المواجهات أمام الكبار مثل الكاميرون ونيجيريا أكدت قدرتنا على المنافسة بقوة".

وبسؤاله عن أهدافه في البطولة قال: "الأولوية هي تجاوز دور المجموعات. بعد ذلك تتغير طبيعة البطولة ونلعب بنظام خروج المغلوب، وكل شيء يصبح ممكنا".

وواصل ديسابر "لا أحد يضمن نصف النهائي أو اللقب، فالمنافسة دائما مفتوحة في أمم إفريقيا".

واختتم ديسابر تصريحاته قائلا: "الهدف الذي نطمح إليه أن تدخل البهجة لقلوب جماهير الكونغو ويخرج الجميع بنتيجة إيجابية يتذكرها الجميع. هذا ما نريده من مشاركتنا".

أمم إفريقيا ديسابر الكونغو الديمقراطية
