أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون

شن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال هجومًا حادًا على أداء فريقه أمام ولفرهامبتون، واصفًا بعض ما قدمه اللاعبون بـ"غير المقبول"، خاصة السلوك الدفاعي السلبي الذي كاد يكلف الفريق فقدان نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة.

أرسنال خرج فائزا بنتيجة 2-1 بفضل هدف عكسي ثان من ولفرهامبتون في الدقيقة 94، ليعزز تقدمه في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط، لكن أرتيتا لم يبدِ أي رضا عن الطريقة، بعد أن سمح فريقه للضيوف بإدراك التعادل في الدقيقة 90 رغم سيطرته على المباراة.

وقال المدرب الإسباني إن فريقه كان سلبيًا تمامًا في الدقائق التي سبقت هدف التعادل، مضيفًا: "دافعنا لدقيقتين أو ثلاث في عمق ملعبنا دون أي نشاط، بعادات دفاعية سيئة للغاية. هذا مستوى غير مقبول، خاصة أمام فريق لم يسدد أي كرة تقريبا. أول فرصة حقيقية لهم سجلوا منها هدفا".

وأوضح أرتيتا أن تركيزه لم يكن على الإشادة بروح الفريق وقدرته على العودة في اللحظات الأخيرة، بل على الأخطاء التي سبقت ذلك، مؤكدا: "نحن مرتاحون لأننا سجلنا في النهاية وحققنا الفوز، لكن كان يجب أن نمنع الخطورة من الأساس. هذا خطأنا، ولا يمكن تبريره بالحديث عن الصمود فقط".

وأضاف: "أحترم ولفرهامبتون، وكنت أعلم أن المباراة لن تكون سهلة، لكننا جعلناها أصعب على أنفسنا بالطريقة التي استقبلنا بها الهدف، وهذا غير مقبول".

وتابع مدرب أرسنال أن المشكلة لم تكن في التراجع الدفاعي بحد ذاته، موضحًا: "لا أمانع الدفاع بعمق عندما يهاجم الخصم بعدد كبير من اللاعبين، لكن النشاط والتركيز داخل هذا التنظيم الدفاعي يجب أن يكونا مختلفين تمامًا عما قدمناه".

كما أبدى أرتيتا انزعاجه من الأداء الهجومي في الشوط الأول، بعدما فشل أرسنال في تسديد أي كرة على المرمى لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي. وقال: "أهدرنا فرصة محققة عن طريق مارتينيلي من مسافة قريبة وهو دون رقابة، وبعدها عانينا في اتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء رغم وصولنا لمواقف واعدة. في الشوط الثاني تحسن الأمر قليلًا ونجحنا في التسجيل، لكن علينا أن نكون أكثر حسمًا".

