منتخب نيجيريا يبدأ معسكره بـ مصر وسط غياب معظم اللاعبين

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 11:11

كتب : FilGoal

مصر نيجيريا أمم إفريقيا

سيبدأ منتخب نيجيريا يوم الأحد معسكره في القاهرة استعدادًا لمواجهة مصر وديا ثم كأس أمم إفريقيا.

وذكر موقع Completesports أن المدرب إريك شيلي وجهازه الفني، والحارس فرانسيس أوزوهو إلى القاهرة وصلوا إلى القاهرة قبل ساعات.

من المتوقع وصول معظم اللاعبين إلى المعسكر في وقت لاحق يومي الأحد والاثنين.

سيواجه منتخب النسور الخضراء منتخب الفراعنة في مباراة ودية على استاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء.

سيغادر الفريق إلى المغرب بعد مباراة مصر الودية.

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

يذكر أن إريك شيلي اختار قائمة مكونة من 28 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب نيجيريا في مجموعة تضم تونس وتنزانيا وأوغندا.

القائمة شهدت عودة فرانسيس أوزوهو وأوجو أوجبو وبول أوناتشو بعد غياب.

وانضم أماس أوبسوجي وسليم فاجو ومحمد عثمان وتوشهوكو ندادي وإبنظير أكينسانميرو وريان أليبيوسو لأول مرة إذ لم يخوضوا من قبل أي مباراة دولية.

وسيخوض منتخب نيجيريا مباراة ودية يوم 16 ديسمبر المقبل ضد مصر في استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا.

وجاءت قائمة النسور الخضر

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – فرانسيس أوزوهو (سينيجدا بلاستارز التنزاني) – أماس أوبسوجي (أومونيا نيقوسيا القبرصي)

الدفاع: كالفين باسي (فولام الإنجليزي) – زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي) – سيمي أجايي (هال سيتي الإنجليزي) – برونو أونيمياتشي (أولمبياكوس اليوناني) – تشيدوزي أوازيم (نانت الفرنسي) – برايت أوسي صامويل (برمنجهام سيتي الإنجليزي) – ريان أليبيوسو (بلاكبيرن الإنجليزي)

الوسط: ويلفريد نديدي (بشكتاش التركي) – فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي) – فيسايو ديلي باشيرو (لاتسيو الإيطالي) – محمد عثمان – أليكس إيوبي (فولام الإنجليزي) – إبنظير أكينسانميرو (بيزا الإيطالي) – رافائيل أونديكا (كلوب بروج البلجيكي) – توشهوكو ندادي (زولته فارجيم البلجيكي)

الهجوم: أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي) – فيكتور أوسيمين (جالاتاسراي التركي) – أكور آدامز (إشبيلية الإسباني) – صامويل شوكوزي (فولام الإنجليزي) – سيريل ديسيريه (باناثينياكوس اليوناني) – سليم فاجو (أسترا الكرواتي) – موسيس سيمون (باريس الفرنسي) – شيديرا إيجوك (إشبيلية الإسباني) – بول أوناتشو (طرابوزن سبور التركي)

وحل منتخب نيجيريا وصيفا في النسخة الماضية بالخسارة من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في النهائي.

بطل إفريقيا 3 مرات يشارك للمرة الـ 21 في أمم إفريقيا.

مصر نيجيريا كأس أمم إفريقيا
