تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برايتون في المباراة التي شهدت عودته لصفوف الفريق لكنه صنع هدفا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في فوز ليفربول أمام ضيفه برايتون بنتيجة 2-0 في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان هوجو إيكيتيكي صاحب هدفي اللقاء بمتوسط تقييم بلغ 8.9 درجة.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 26 عقب إصابة المدافع جو جوميز، وذلك بعد استبعاده في المباراة الأخيرة ضد إنتر بسبب تصريحاته الغاضبة ضد مدربه أرني سلوت وإدارة النادي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 421 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 114 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

