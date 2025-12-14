ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون

اعترف بوكايو ساكا قائد أرسنال أن فريقه كان محظوظًا في الخروج بالفوز أمام وولفرهامبتون، مؤكدًا أن بعض المباريات تحتاج إلى عامل الحظ من أجل حسمها.

وقال ساكا في تصريحاته لشبكة TNT: "تحتاج لهذا القدر من الحظ، واليوم الأمور سارت في صالحنا. سنأخذ النقاط ونواصل التقدم".

وأضاف: "ربما تكون مثل هذه المباريات هي التي تحسم اللقب في مايو، لكننا لن نعرف ذلك إلا في مايو. المهم أننا خرجنا بثلاث نقاط رغم الأداء وطريقة سير المباراة".

وتحدث قائد أرسنال عن تحقيق الفوز التاسع تواليًا على ملعب الإمارات، موضحًا: "هذا أحد أهدافنا. نريد أن تعرف الفرق أن اللعب هنا سيكون صعبًا عليهم، ولن يكون يومًا سهلًا في الإمارات".

وعن سباق اللقب والتقدم بفارق خمس نقاط، قال ساكا: "المعنويات مرتفعة. لدينا فترة راحة حتى الأسبوع المقبل، يمكننا خلالها تقييم ما قدمناه في المباريات الماضية والاستعداد للعودة بقوة".

وعند سؤاله عما إذا كانت الكرة الآن في ملعب مانشستر سيتي، اكتفى بالرد: "نعم، قلتها بشكل صحيح".

وحقق أرسنال فوزا مثيرا على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ليواصل حفاظه على صدارة جدول الترتيب.

وفاز أرسنال على ولفرهامبتون بالنيران الصديقة، وبهدفين عن طريق الخطأ من لاعبي ولفرهامبتون في شباكهم.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقتطين في المركز الأخير.

