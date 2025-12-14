ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 00:37

كتب : ذكاء اصطناعي

بوكايو ساكا - أرسنال ضد فولام

اعترف بوكايو ساكا قائد أرسنال أن فريقه كان محظوظًا في الخروج بالفوز أمام وولفرهامبتون، مؤكدًا أن بعض المباريات تحتاج إلى عامل الحظ من أجل حسمها.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال ساكا في تصريحاته لشبكة TNT: "تحتاج لهذا القدر من الحظ، واليوم الأمور سارت في صالحنا. سنأخذ النقاط ونواصل التقدم".

وأضاف: "ربما تكون مثل هذه المباريات هي التي تحسم اللقب في مايو، لكننا لن نعرف ذلك إلا في مايو. المهم أننا خرجنا بثلاث نقاط رغم الأداء وطريقة سير المباراة".

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة

وتحدث قائد أرسنال عن تحقيق الفوز التاسع تواليًا على ملعب الإمارات، موضحًا: "هذا أحد أهدافنا. نريد أن تعرف الفرق أن اللعب هنا سيكون صعبًا عليهم، ولن يكون يومًا سهلًا في الإمارات".

وعن سباق اللقب والتقدم بفارق خمس نقاط، قال ساكا: "المعنويات مرتفعة. لدينا فترة راحة حتى الأسبوع المقبل، يمكننا خلالها تقييم ما قدمناه في المباريات الماضية والاستعداد للعودة بقوة".

وعند سؤاله عما إذا كانت الكرة الآن في ملعب مانشستر سيتي، اكتفى بالرد: "نعم، قلتها بشكل صحيح".

وحقق أرسنال فوزا مثيرا على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ليواصل حفاظه على صدارة جدول الترتيب.

وفاز أرسنال على ولفرهامبتون بالنيران الصديقة، وبهدفين عن طريق الخطأ من لاعبي ولفرهامبتون في شباكهم.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقتطين في المركز الأخير.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ساكا أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(1) ولفرهامبتون.. فوز جديد لكتيبة أرتيتا كوناتي: صلاح وسلوت يحبان بعضهما البعض تشكيل أرسنال – عودة ساليبا وجيوكيريس يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون بالمر: لم أصل لأفضل حالاتي بعد.. وأعمل على التعافي دون تسرع إيكيتيكي: صلاح منحني كرة رائعة.. وكنت أبحث عن تسجيل هاتريك سلوت: قرار عودة صلاح للمشاركة معنا كان سهلا.. ولن أفصح عما دار بيننا
أخر الأخبار
توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج 3 ساعة | الكرة المصرية
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان 4 ساعة | سعودي في الجول
بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519134/ساكا-أرسنال-كان-محظوظا-أمام-ولفرهامبتون