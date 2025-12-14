بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون

حقق أرسنال فوزا مثيرا على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ليواصل حفاظه على صدارة جدول الترتيب.

وفاز أرسنال على ولفرهامبتون بالنيران الصديقة، وبهدفين عن طريق الخطأ من لاعبي ولفرهامبتون في شباكهم.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقتطين في المركز الأخير.

تقدم أرسنال في الدقيقة 70 بهدف من ركلة ركنية نفذها ساكا، واصطدمت في القائم ثم في الحارس جونستون، ليأتي هدف المدفعجية الأول بطريقة خاطئة من حارس ولفرهامبتون.

😮 شاهد هذا الهدف الغريب في مباراة وولفرهامبتون وآرسنال!#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/QWLCYa8XCR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2025

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل ولفرهامبتون هدف التعادل بضربة رأسية من تولو أروكوداري سكنت شباك دافيد رايا.

لكن أرسنال هاجم بقوة في الدقائق المتبقية ونجح في تسجيل هدف الفوز ومرة أخرى بالخطأ من لاعبي ولفرهامبتون.

وذلك بعد عرضية من ساكا قابلها موسكيرا مدافع ولفرهامبتون بضربة رأسية في شباكه.

😱⚽️ لاعب وولفرهامبتون يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه، ليهدي آرسنال هدف الفوز#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/HV8b3QiZac — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2025

وشهدت المباراة إصابة بين وايت مدافع أرسنال الذي غادر الملعب في الشوط الأول.

وأيضا شهدت المباراة عودة جابريال جيسوس للمشاركة مع أرسنال في الدوري لأول مرة هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

