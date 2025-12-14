بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون

حقق أرسنال فوزا مثيرا على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ليواصل حفاظه على صدارة جدول الترتيب.

وفاز أرسنال على ولفرهامبتون بالنيران الصديقة، وبهدفين عن طريق الخطأ من لاعبي ولفرهامبتون في شباكهم.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقتطين في المركز الأخير.

تقدم أرسنال في الدقيقة 70 بهدف من ركلة ركنية نفذها ساكا، واصطدمت في القائم ثم في الحارس جونستون، ليأتي هدف المدفعجية الأول بطريقة خاطئة من حارس ولفرهامبتون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل ولفرهامبتون هدف التعادل بضربة رأسية من تولو أروكوداري سكنت شباك دافيد رايا.

لكن أرسنال هاجم بقوة في الدقائق المتبقية ونجح في تسجيل هدف الفوز ومرة أخرى بالخطأ من لاعبي ولفرهامبتون.

وذلك بعد عرضية من ساكا قابلها موسكيرا مدافع ولفرهامبتون بضربة رأسية في شباكه.

وشهدت المباراة إصابة بين وايت مدافع أرسنال الذي غادر الملعب في الشوط الأول.

وأيضا شهدت المباراة عودة جابريال جيسوس للمشاركة مع أرسنال في الدوري لأول مرة هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

أرسنال الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
