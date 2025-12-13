أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية

كشف الفنان أحمد السقا عن سبب تسجيله رسالة دعم لمحمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه يشعر بالحزن والإحباط بسبب رد الفعل على الفيديو باللغة الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال السقا عبر قناة إم بي سي مصر: "وجدت صورة لصلاح وهو يبكي فحزنت من أجله ولذلك قررت تسجيل فيديو من أجله باللغة الإنجليزية التي ستصل إلى الإعلام الإنجليزي، واخترت مصطلح "ميجا ستار" حتى يعرفوا أن من يتحدث على قدر كبير من العلم والمعرفة، وأن ما يفعله ليفربول مع صلاح سيجعل النادي يخسر الكثير من الجمهور العربي".

وأضاف "محمد صلاح أكسب ليفربول الكثير من الجماهير في العالم العربي، وأيضا قاد النادي لتحقيق البطولات".

وواصل "تعمدت أن أتحدث عن صلاح بلقب "كوتش" ولم يخني التعبير، لأن هذه الكلمة سوف تستفزهم لأنني جعلت صلاح هو المدرب على مدربه، ومحمد صلاح في الملعب هو القائد والمدرب لمنتخب مصر ولليفربول عندما يرتدي شارة القائد".

وأكمل "تفائجت بمسح الفيديو الخاص بي باللغتين العربية والإنجليزية بعدما حقق الفيديو بالإنجليزية انتشارا واسعا في أقل من ساعة".

وأتم تصريحاته "ردود الأفعال على الفيديو العربي كانت جيدة جدا، ولكن، وأشعر بإحباط كبير بسبب سلوكنا كمصريين وعرب، أنا حزين جدا، بعدما نشرت الفيديو الإنجليزي لدعم محمد صلاح فوجئت بآلاف التعليقات المهينة التي أهانتني أنا وأسرتي ووالدتي ووالدي وأبنائي، لدرجة أن من يدعمني في التعليقات كان يتعرض لأبشع الشتائم".