إنتركونتيننتال – الجباس: البطولة مليئة بالمكاسب.. وأظهرنا للجميع قوتنا

عدد دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز مكاسب بطولة إنتركونتيننتال رغم الخسارة من فلامنجو.

وخسر بيراميدز من منافسه فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال الجباس عبر أون سبورت: "أهنئ فلامنجو على الفوز وتعلمنا من هذه المباراة ومن الجيد احتلال المركز الثالث".

وأضاف "البطولة مليئة بالمكاسب وأظهرنا للجميع أننا فريق قوي وكبير لكن الخبرات كانت الفارق بيننا وبين فلامنجو".

وأنهى حديثه قائلا: "فلامنجو على المستوى الفردي جيد للغاية".

وسجل ليو بيريرا ودانيلو ثنائية فلامنجو.

وأحرز فلامنجو الهدفين من كرتين ثابتتين والذي يعتبر السلاح الذي دمر الفريق المصري وأقصاه من البطولة.

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وضرب فلامنجو موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 17 من الشهر الجاري.