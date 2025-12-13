انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(1) ولفرهامبتون.. فوز جديد لكتيبة أرتيتا

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

أرسنال أمام بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ارسنال ضد ولفرهامبتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 94: جووووول جيسوس والأول

ق 90: جووووول التعادل

ق 70: جووووول أول

ق 30: نزول لويس سكيلي بدلا من بين وايت

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي
