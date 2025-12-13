تشكيل أرسنال – عودة ساليبا وجيوكيريس يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون

عاد ويليام ساليبا لقيادة دفاع أرسنال بعد فترة من الغياب، وذلك بعد تعافيه من الإصابة ليشارك أمام ولفرهامبتون.

ويليام ساليبا النادي : أرسنال أرسنال

ويلعب أرسنال ضد ولفرهامبتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويقود فيكتور جيوكيريس هجوم أرسنال أمام ولفرهامبتون.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – هينكابي – يورين تمبر

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – جابريال مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، ويأتي ولفرهامبتون في المركز الأخير بنقطتين فقط.

