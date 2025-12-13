تشكيل أرسنال – عودة ساليبا وجيوكيريس يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

عاد ويليام ساليبا لقيادة دفاع أرسنال بعد فترة من الغياب، وذلك بعد تعافيه من الإصابة ليشارك أمام ولفرهامبتون.

ويلعب أرسنال ضد ولفرهامبتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويقود فيكتور جيوكيريس هجوم أرسنال أمام ولفرهامبتون.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – هينكابي – يورين تمبر

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – جابريال مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، ويأتي ولفرهامبتون في المركز الأخير بنقطتين فقط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

