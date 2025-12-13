بالمر: لم أصل لأفضل حالاتي بعد.. وأعمل على التعافي دون تسرع

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 20:14

كتب : ذكاء اصطناعي

كول بالمر

اعترف كول بالمر نجم تشيلسي بأنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته البدنية، رغم تسجيله هدفًا قاد به فريقه للفوز على إيفرتون بنتيجة 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج، والعودة مجددًا إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كول بالمر

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وسجل بالمر هدفه في أول مشاركة أساسية له على ملعب تشيلسي منذ ما يقرب من أربعة أشهر، إلا أن اللاعب أكد أن معاناته مع إصابة في العضلة الضامة ما زالت تؤثر عليه، بعدما عطلت موسمه لفترة طويلة.

وقال بالمر عقب المباراة: "لا أستطيع القول إنني عدت إلى أفضل حالاتي بعد، ما زلت أتعامل مع الإصابة. الأمور تتحسن تدريجيًا، لكن لا يزال أمامي بعض الوقت".

وأضاف: "الحالة تتحسن بفضل العمل الذي أقوم به مع الجهاز الطبي في النادي، المسألة فقط تتعلق بعدم التسرع أو تحميل نفسي أكثر من اللازم. الأمر يسير يومًا بيوم، وآمل أن تتحسن الأمور أكثر".

وعن متابعة مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل للمباراة من المدرجات، أوضح بالمر: "لا أفكر كثيرًا فيما هو قادم. غبت عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة ثلاثة أشهر، وكل ما يهمني الآن هو العودة إلى كامل جاهزيتي".

وأتم تصريحاته "أعرف جيدًا ما الذي يمكنني تقديمه عندما أكون في أفضل حالاتي بدنيًا، وأتمنى أن أصل إلى تلك المرحلة في أقرب وقت ممكن".

