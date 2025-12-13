إيكيتيكي: صلاح منحني كرة رائعة.. وكنت أبحث عن تسجيل هاتريك

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 19:59

كتب : FilGoal

إيكيتيكي - محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

وصف الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول تمريرة صلاح في مباراة برايتون بالرائعة.

وسجل إيكيتيكي هدفين في شباك برايتون، أحدهما من تمريرة متقنة لمحمد صلاح.

وقال هوجو إيكيتيكي في تصريحات للصحفيين: "صلاح منحني كرة رائعة، كل ما كان علي فعله هو التواجد في المكان الصحيح، وكان التسجيل سهلا".

وأضاف "كنت أبحث عن تسجيل هاتريك، لكن سيكون ذلك في مرة أخرى. الأمر كان جيدا بتسجيل هدفين".

وأتم "نحاول دائما التماسك والعمل كفريق واحد، المباراة لم تكن سهلة أمام برايتون، وكان علينا أن نلعب بشكل متقارب ونحافظ على تماسكنا، وأعتقد أننا نستحق الفوز. قدمنا أسبوعا رائعا وعلينا الاستمرار".

وفاز ليفربول على برايتون 2-0 ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

هدف إيكتيكي الأول جاء في الثانية 45 على انطلاق المباراة ليصبح الأسرع بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشهدت المباراة عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح للمشاركة مع الريدز.

وأرسل صلاح عرضية متقنة من ركلة ركنية سجل منها هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني للريدز عند الدقيقة 60.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 26 نقطة في المركز السادس بالدوري الإنجليزي.

فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 23 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

