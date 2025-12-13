سلوت: قرار عودة صلاح للمشاركة معنا كان سهلا.. ولن أفصح عما دار بيننا

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن رضاه لما قدمه محمد صلاح بعد عودته للمشاركة من جديد مع فريقه في الدوري الإنجليزي أمام برايتون.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على برايتون بثنائية دون رد، ودخل المباراة كبديل في الشوط الأول وصنع الهدف الثاني لفريقه.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "صلاح شكل خطورة واضحة منذ اللحظة الأولى لمشاركته أمام برايتون، حيث كاد أن يصنع هدفا لماك أليستر من أول لمسة له".

وأضاف "صلاح كان حاضرًا باستمرار في المنظومة الهجومية وساهم في زيادة فاعلية الفريق داخل الملعب، وأنا راض عن ذلك وغير متفاجئ منه".

وأكمل "قرار ضم صلاح لقائمة المباراة كان سهلا، وما دار بيني وبينه سيبقى أمرا خاصا بيننا، والفريق كان في حاجة إليه وهو ما شاهدناه بالهدف الثاني الذي صنعه ومنحنا الأفضلية والراحة".

وأوضح "صلاح سيتجه للمشاركة في أمم إفريقيا ما يعني أنه سيغيب عن الفريق وهو أمر وضعناه في حساباتنا منذ بداية الموسم، ولذلك أتمنى عودة لاعب أو اثنين من المصابين لتعويض هذا النقص".

ووصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول للمركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني أمام برايتون والذي سجله هوجو إيكيتيكي بضربة رأسية بعد ركنية نفذها قائد الفراعنة.

ليتعادل صلاح مع زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر برصيد 90 صناعة لكل منهما في المركز التاسع.

ويحتل ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 162.

كذلك وصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 280 له في الدوري الإنجليزي، برصيد 190 هدفا و90 صناعة، وذلك خلال 315 مباراة.

وشارك صلاح كبديل في الشوط الأول من المباراة بعد إصابة جو جوميز.

صلاح أيضا كسر رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق كأكثر لاعب يسجل ويصنع لفريق واحد في تاريخ الدوري برصيد 276 مساهمة، ليصبح صلاح 277 مساهمة مع ليفربول فقط.

