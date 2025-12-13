سلوت: قرار عودة صلاح للمشاركة معنا كان سهلا.. ولن أفصح عما دار بيننا

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن رضاه لما قدمه محمد صلاح بعد عودته للمشاركة من جديد مع فريقه في الدوري الإنجليزي أمام برايتون.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشارك صلاح في فوز ليفربول على برايتون بثنائية دون رد، ودخل المباراة كبديل في الشوط الأول وصنع الهدف الثاني لفريقه.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "صلاح شكل خطورة واضحة منذ اللحظة الأولى لمشاركته أمام برايتون، حيث كاد أن يصنع هدفا لماك أليستر من أول لمسة له".

أخبار متعلقة:
الهدف الأسرع وصناعة صلاح.. ليفربول يستعيد الانتصارات بثنائية في برايتون صلاح يصل للمركز التاسع في أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي.. ويكسر رقم روني

وأضاف "صلاح كان حاضرًا باستمرار في المنظومة الهجومية وساهم في زيادة فاعلية الفريق داخل الملعب، وأنا راض عن ذلك وغير متفاجئ منه".

وأكمل "قرار ضم صلاح لقائمة المباراة كان سهلا، وما دار بيني وبينه سيبقى أمرا خاصا بيننا، والفريق كان في حاجة إليه وهو ما شاهدناه بالهدف الثاني الذي صنعه ومنحنا الأفضلية والراحة".

وأوضح "صلاح سيتجه للمشاركة في أمم إفريقيا ما يعني أنه سيغيب عن الفريق وهو أمر وضعناه في حساباتنا منذ بداية الموسم، ولذلك أتمنى عودة لاعب أو اثنين من المصابين لتعويض هذا النقص".

****

ووصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول للمركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني أمام برايتون والذي سجله هوجو إيكيتيكي بضربة رأسية بعد ركنية نفذها قائد الفراعنة.

ليتعادل صلاح مع زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر برصيد 90 صناعة لكل منهما في المركز التاسع.

ويحتل ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 162.

كذلك وصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 280 له في الدوري الإنجليزي، برصيد 190 هدفا و90 صناعة، وذلك خلال 315 مباراة.

وشارك صلاح كبديل في الشوط الأول من المباراة بعد إصابة جو جوميز.

صلاح أيضا كسر رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق كأكثر لاعب يسجل ويصنع لفريق واحد في تاريخ الدوري برصيد 276 مساهمة، ليصبح صلاح 277 مساهمة مع ليفربول فقط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليفربول محمد صلاح أرني سلوت الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(0) ولفرهامبتون.. جووووول أول كوناتي: صلاح وسلوت يحبان بعضهما البعض تشكيل أرسنال – عودة ساليبا وجيوكيريس يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون بالمر: لم أصل لأفضل حالاتي بعد.. وأعمل على التعافي دون تسرع إيكيتيكي: صلاح منحني كرة رائعة.. وكنت أبحث عن تسجيل هاتريك سلوت: تعاقدنا مع إيكيتيكي بسبب ما قدمه أمام برايتون ماريسكا: عودة بالمر تساعدنا على التسجيل
أخر الأخبار
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك 3 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا 20 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس الاتحاد الفرنسي يرحب بعودة بنزيمة للمنتخب 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنتركونتيننتال – الجباس: البطولة مليئة بالمكاسب.. وأظهرنا للجميع قوتنا ساعة | الكرة المصرية
فليك: من الجيد الفوز لوضع الضغط على ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم ساعة | كأس العرب
رافينيا يحمي صدارة برشلونة بثنائية في مرمى أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519109/سلوت-قرار-عودة-صلاح-للمشاركة-معنا-كان-سهلا-ولن-أفصح-عما-دار-بيننا