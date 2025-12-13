سلوت: تعاقدنا مع إيكيتيكي بسبب ما قدمه أمام برايتون

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 19:46

ليفربول - مانشستر سيتي - أرني سلوت

أكد أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن فريقه اضطر لبذل مجهود كبير للغاية من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن المباراة جاءت صعبة أمام منافس قوي مثل برايتون ظل يقاتل حتى اللحظات الأخيرة.

وفاز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح سلوت: "فريقي استفاد من بعض الحظ للمرة الأولى منذ أسابيع، والحفاظ على نظافة الشباك جاء في مباراة لم نمنح فيها الخصم فرصًا كثيرة، على عكس مباريات سابقة استقبلنا خلالها ثلاثة أهداف رغم قلة الفرص على مرمى فريقنا".

وأشار مدرب ليفربول إلى أن فريقه ظهر بشكل منظم في الشوط الثاني، خاصة في الفترات التي تراجع فيها اللاعبون بالقرب من منطقة الجزاء، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي صنع منها الفريق فرصًا جيدة، مؤكدًا رضاه عن طريقة اللعب، ومشيرًا إلى أن هذا القدر من الحظ ربما كان مستحقًا في ظل العقلية القتالية التي أظهرها اللاعبون، إلى جانب التعامل مع الإصابات والضغوط المتراكمة.

وأشاد سلوت بما قدمه هوجو إيكيتيكي، مؤكدًا أن اللاعب كان مميزًا في فترات عديدة خلال اللقاء، سواء من خلال الأهداف التي سجلها أو بعض اللمسات التي لفتت الانتباه، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانيات هي السبب وراء التعاقد معه، وليس فقط قدرته على التسجيل، مع الإشارة إلى التطور الواضح في مستوى اللاعبين الجدد منذ الصيف.

كما تحدث المدير الفني عن فلوريان فيرتز، مشيدًا بقدرته الكبيرة على التحكم في الكرة وراحته الواضحة داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يواصل التطور ويصبح أقوى مع مرور الوقت، معتبرًا أن العمل الشاق الذي بذله الفريق خلال الأشهر الماضية بدأ يؤتي ثماره.

وأشار المدرب إلى أن فريقه عانى كثيرًا هذا الموسم في الكرات الثابتة، وغالبًا ما كان الطرف الخاسر في هذا الصراع، معتبرًا أن التسجيل من كرة ثابتة هذه المرة يُعد مكسبًا مهمًا على المستوى الفني والمعنوي.

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أهمية الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ضغط المباريات كان كبيرًا، وأن الفريق يأمل في استغلال الأسبوع الحالي من أجل الحصول على قسط من الراحة والعودة للتدريبات بشكل أفضل.

