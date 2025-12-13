ماريسكا: عودة بالمر تساعدنا على التسجيل

أعرب إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على إيفرتون، رغم إهدار العديد من الفرص، مؤكدًا أن المباريات لا تُحسم قبل صافرة النهاية، مشيرًا إلى سعادته بالخروج بشباك نظيفة والمستوى الذي ظهر به اللاعبون.

كول بالمر النادي : تشيلسي تشيلسي

وأوضح ماريسكا أن عودة كول بالمر تمثل إضافة كبيرة للفريق، مشددًا على أن تشيلسي يكون أفضل عندما يتواجد اللاعب داخل الملعب، بعدما غاب لفترة طويلة عن المشاركة، مؤكدًا أن عودته ستساعد الفريق كثيرًا خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث مدرب تشيلسي عن توظيف رييس جيمس ومالو جوستو في دور الظهير الوهمي، مؤكدًا أن الاعتماد على لاعبين في هذا الدور في الوقت نفسه ليس أمرًا معتادًا، لكنه شدد على أن جودة اللاعبين تمنحهم القدرة على اللعب في أكثر من مركز، سواء كظهير أو كلاعب وسط.

وأشاد ماريسكا بما قدمه مالو جوستو، مؤكدًا أن اللاعب استغل الفرصة التي حصل عليها بشكل جيد، خاصة بصناعته هدف كول بالمر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بما قدمه.

وأضاف المدير الفني أن عدم تحقيق الفوز في بعض المباريات لا يعني أن الفريق غير جاهز للمنافسة على البطولات، مؤكدًا ثقته في قدرة تشيلسي على التطور والمنافسة.

وأشار ماريسكا إلى أن الحفاظ على نظافة الشباك لا يُنسب للاعب واحد فقط، بل هو نتيجة جهد جماعي من الفريق بالكامل، مشيدًا بدور الضغط الذي يقوم به كل من جواو بيدرو وأليخاندرو جارناتشو.

وفيما يخص حالة كول بالمر البدنية، أوضح مدرب تشيلسي أن اللاعب في الوقت الحالي غير قادر على خوض مباراتين في أسبوع واحد، مؤكدًا أن مشاركته في مباراة كارديف سيتي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية تبدو غير مرجحة.

وعاد كول بالمر للتسجيل وقاد فريقه تشيلسي للفوز على إيفرتون بثنائية دون رد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي أول فوز له في الدوري الإنجليزي بعد 3 تعثرات بخسارة وتعادلين.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 28 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث والذي ضد وست هام.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com