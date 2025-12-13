الهدف الأسرع وصناعة صلاح.. ليفربول يستعيد الانتصارات بثنائية في برايتون

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 19:09

كتب : محمود حمدي

محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

استعاد ليفربول الانتصارات بالدوري الإنجليزي وحقق انتصارا ثمينا على برايتون.

وفاز ليفربول على برايتون 2-0 ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل الفرنسي هوجو إيكيتيكي ثنائية ليفربول في شباك برايتون.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول.. صلاح على الدكة ضد برايتون.. وسوبوسلاي جناح أيمن عودة العلاقات؟ BBC: صلاح يعود لقائمة ليفربول لمواجهة برايتون بعد ارتباطه بـ ليفربول.. مدرب بورنموث يرد على تراجع مستوى سيمينيو لويس دياز: صلاح أول من رحب بي في ليفربول.. وترك بصمة عميقة في نفسي

هدف إيكتيكي الأول جاء في الثانية 45 على انطلاق المباراة ليصبح الأسرع بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشهدت المباراة عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح للمشاركة مع الريدز.

وحل صلاح بدلا من جو جوميز في الدقيقة 15 بعدما تعرض المدافع الإنجليزي للإصابة.

لا يتوفر وصف.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 26 نقطة في المركز السادس بالدوري الإنجليزي.

فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 23 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي على مرمى برايتون بحثا عن التسجيل مبكرا.

واستغل هوجو إيكتيكي هجمة منظمة وسجل هدف التقدم في الثانية 46.

هدف إيكيتيكي هو الأسرع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والأسرع لنادي ليفربول منذ هدف نابي كيتا في الثانية 15 ضد هدرسفيلد في أبريل 2019.

وغادر جو جوميز مدافع ليفربول المباراة بعد تعرضه للإصابة وحل محمد صلاح بدلا منه في الدقيقة 15.

وانطلق صلاح من الجهة اليسرى وأرسل عرضية متقنة أبعدها دفاع برايتون.

وفي الشوط الثاني كثف برايتون محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل.

وأهدر روتر مهاجم برايتون فرصة تسجيل التعادل بغرابة بعد عرضية والمرمى خالي لكنه وضعها خارج الشباك.

وأرسل صلاح عرضية متقنة من ركلة ركنية سجل منها هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني للريدز عند الدقيقة 60.

ووصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول للمركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ليتعادل صلاح مع زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر برصيد 90 صناعة لكل منهما في المركز التاسع.

ورد برايتون بهجمة منظمة من الجهة اليسرى وتسديدة علت مرمى أليسون بقليل.

وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد عرضية من فريدريكو كييزا.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(1) ولفرهامبتون.. فوز جديد لكتيبة أرتيتا كوناتي: صلاح وسلوت يحبان بعضهما البعض تشكيل أرسنال – عودة ساليبا وجيوكيريس يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون بالمر: لم أصل لأفضل حالاتي بعد.. وأعمل على التعافي دون تسرع إيكيتيكي: صلاح منحني كرة رائعة.. وكنت أبحث عن تسجيل هاتريك
أخر الأخبار
توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج 36 دقيقة | الكرة المصرية
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان ساعة | سعودي في الجول
بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة ساعة | الكرة الأوروبية
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519105/الهدف-الأسرع-وصناعة-صلاح-ليفربول-يستعيد-الانتصارات-بثنائية-في-برايتون