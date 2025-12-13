الهدف الأسرع وصناعة صلاح.. ليفربول يستعيد الانتصارات بثنائية في برايتون

استعاد ليفربول الانتصارات بالدوري الإنجليزي وحقق انتصارا ثمينا على برايتون.

وفاز ليفربول على برايتون 2-0 ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل الفرنسي هوجو إيكيتيكي ثنائية ليفربول في شباك برايتون.

هدف إيكتيكي الأول جاء في الثانية 45 على انطلاق المباراة ليصبح الأسرع بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشهدت المباراة عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح للمشاركة مع الريدز.

وحل صلاح بدلا من جو جوميز في الدقيقة 15 بعدما تعرض المدافع الإنجليزي للإصابة.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 26 نقطة في المركز السادس بالدوري الإنجليزي.

فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 23 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي على مرمى برايتون بحثا عن التسجيل مبكرا.

واستغل هوجو إيكتيكي هجمة منظمة وسجل هدف التقدم في الثانية 46.

هدف إيكيتيكي هو الأسرع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والأسرع لنادي ليفربول منذ هدف نابي كيتا في الثانية 15 ضد هدرسفيلد في أبريل 2019.

وغادر جو جوميز مدافع ليفربول المباراة بعد تعرضه للإصابة وحل محمد صلاح بدلا منه في الدقيقة 15.

















وانطلق صلاح من الجهة اليسرى وأرسل عرضية متقنة أبعدها دفاع برايتون.

وفي الشوط الثاني كثف برايتون محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل.

وأهدر روتر مهاجم برايتون فرصة تسجيل التعادل بغرابة بعد عرضية والمرمى خالي لكنه وضعها خارج الشباك.

وأرسل صلاح عرضية متقنة من ركلة ركنية سجل منها هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني للريدز عند الدقيقة 60.

video:1

ووصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول للمركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ليتعادل صلاح مع زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر برصيد 90 صناعة لكل منهما في المركز التاسع.

ورد برايتون بهجمة منظمة من الجهة اليسرى وتسديدة علت مرمى أليسون بقليل.

وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد عرضية من فريدريكو كييزا.