بالمر يسجل وتشيلسي يستعيد الانتصارات أمام إيفرتون

عاد كول بالمر للتسجيل وقاد فريقه تشيلسي للفوز على إيفرتون بثنائية دون رد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي أول فوز له في الدوري الإنجليزي بعد 3 تعثرات بخسارة وتعادلين.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 28 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث والذي ضد وست هام.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 24 في المركز الثامن.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 21 بهدف سجله كول بالمر العائد للتسجيل مجددا بعدما تعافى من الإصابة وعاد للمشاركة مع فريقه.

ثم أضاف مالو جوستو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول.

ويلعب تشيلسي في المباراة المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد، بينما يلتقي إيفرتون مع أرسنال.

