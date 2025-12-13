بالمر يسجل وتشيلسي يستعيد الانتصارات أمام إيفرتون

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

كول بالمر

عاد كول بالمر للتسجيل وقاد فريقه تشيلسي للفوز على إيفرتون بثنائية دون رد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي أول فوز له في الدوري الإنجليزي بعد 3 تعثرات بخسارة وتعادلين.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 28 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث والذي ضد وست هام.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 24 في المركز الثامن.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 21 بهدف سجله كول بالمر العائد للتسجيل مجددا بعدما تعافى من الإصابة وعاد للمشاركة مع فريقه.

ثم أضاف مالو جوستو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول.

ويلعب تشيلسي في المباراة المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد، بينما يلتقي إيفرتون مع أرسنال.

