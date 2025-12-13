صلاح يصل للمركز التاسع في أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي.. ويكسر رقم روني

وصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول للمركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني أمام برايتون والذي سجله هوجو إيكيتيكي بضربة رأسية بعد ركنية نفذها قائد الفراعنة.

ليتعادل صلاح مع زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر برصيد 90 صناعة لكل منهما في المركز التاسع.

ويحتل ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 162.

كذلك وصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 280 له في الدوري الإنجليزي، برصيد 190 هدفا و90 صناعة، وذلك خلال 315 مباراة.

وشارك صلاح كبديل في الشوط الأول من المباراة بعد إصابة جو جوميز.

صلاح أيضا كسر رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق كأكثر لاعب يسجل ويصنع لفريق واحد في تاريخ الدوري برصيد 276 مساهمة، ليصبح صلاح 277 مساهمة مع ليفربول فقط.

