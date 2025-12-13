منافس مصر - مدرب زيمبابوي لـ في الجول: بدأنا الاستعدادات مبكرا.. وهذا ما نعمل عليه حاليا

شدد ماريو مارينيكا المدير الفني لـ منتخب زيمبابوي على ضرورة جاهزية فريقه لمواجهات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب زيمبابوي في مجموعة تضم مصر وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وقال مارينيكا لـ FilGoal.com: "استعداداتنا تسير بشكل جيد للبطولة لقد بدأنا منذ أيام المعسكر ونستعد بكل قوة".

وأضاف "مجموعتنا صعبة بكل تأكيد جميع المنتخبات لديها عدد كبير من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات".

وأكمل "جميع المنافسين ظهروا بشكل جيد في الفترة الأخيرة، سواء مصر أو جنوب إفريقيا أو أنجولا لذلك لابد أن نكون في كامل الجاهزية البدنية والفنية لمواجهتهم وهو ما نعمل عليه في الوقت الحالي ".

وتولى مارينكا تدريب زيمبابوي الشهر الماضي فقط بعدما انتهت مسيرة المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 بدون أي فوز.

وسبق أن قاد مارينكا صاحب الخبرة العريضة منتخب مالاوي للوصول لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2022.

وبعدها تولى تدريب ليبيريا وقادهم للارتقاء 10 مراكز في تصنيف فيفا وتفادي الخسارة في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ 20 عاما.

وفي أول مباراتين لمارينكا مع زيمبابوي خسر من الجزائر بنتيجة 3-1 في السعودية وديا، وفاز على قطر في الدوحة بنتيجة 2-1.

ويتواجد منتخب زيمبابوي في البطولة للمرة السادسة والثالثة في آخر 4 نسخ.

وشهدت قائمة زيمبابوي تواجد ديفين لونجا مدافع صنداونز وتاواندا تشيريوا لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي.

وجاءت قائمة منتخب زيمبابوي كالآتي:

حراسة المرمى: واشنطن أروبي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - إلفيس تشيبزيزي (ماجاسي الجنوب إفريقي) - مارتين مابيسا (مووس الزيمبابوي).

الدفاع: سيان فوسيري (شيفيلد وينزداي الإنجليزي) - موناشي جارانانجا (كوبنهاجن الدنماركي) - جودكنوس مورويرا (سكوتلاند الزيمبابوي) - إيمانويل جالاي (ديناموز الزيمبابوي) - جيرالد تاكوارا (اتحاد مصراتة الليبي) - إشيانيسو ماوتشي (سيمبا بورا الزيمبابوي) - براندون جالواي (بلايموث الإنجليزي) - تيناجي هاديبي (سينسيناتي الأمريكي) - أليس موديمو (فلينت تاون الويلزي) - ديفين لونجا (صنداونز الجنوب إفريقي).

الوسط: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) مارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) - جونا فابتش (إرزجبيرج الألماني) - أندرو رينوموتا (ريدينج الإنجليزي) - بروسبير باديرا (سينا جوكي الفنلندي) - نوليدج موسونا (سكوتلاند الزيمبابوي).

الهجوم: برينس دوبي (يانج أفريكانز التنزاني) - بيل أنتونيو (ميتشيلين البلجيكي) - إشماعيل وادي (كابس يونايتد الزيمبابوي) - تاواندا ماسوانهيس (موثرويل الأسكتلندي) - دانييل مسيندامي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - واشنطن نافايا (تيل وان الزيمبابوي) - ماكاولي بوني (مالدون الإنجليزي) - جونيور زيندوجا (جالاكسي الجنوب إفريقي) - تاديواناشي تشاكوتشيتشي (سكوتلاند الزيمبابوي)