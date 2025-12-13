انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) برايتون.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي قبل السفر للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 23 نقطة ويأتي برايتون ثامنا بنفس الرصيد من النقاط متفوقا بفارق الأهداف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

--

نهاية المباراة

ق60 محمد صلاح يرسل عرضية متقنة وهوجو إيكتيكي يسجل الهدف الثاني

ق59 محمد صلاح يهدر فرصثة تسجيل الهدف الثاني بعد تسدية رائعة

ق55 فرصة محققة تضيع من برايتون لتسجيل التعادل

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق26 انطلاقة رائعة من صلاح وتبادل الكرة مع جرافينبرخ الذي أهدر فرصة سهلة للتسجيل

ق25 مشاركة صلاح بدلا من جو جوميز الذي تعرض للإصابة

لا يتوفر وصف.

ق 14: أليسون يتصدى لانفراد من روتر بعد بينية مينته

ق12: تسديدة تمر بجوار القائم الأيسر لأليسون

ق 1: جوووول في الثانية 50.. تشتيت خاطئ من الدفاع يستغله ليفربول وإيكيتيكي يسجل بتسديدة قوية في الشباك

بداية اللقاء

