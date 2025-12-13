قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد ديبورتيفو ألافيش.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألافيش غدا الأحد على ملعب الأخير بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة دين هاوسن بعد تعافيه من الإصابة، بينما يدخل ريال مدريد المباراة بدون أي ظهير سواء أيسر أو أيمن.

ويستمر غياب إدواردو كامافينجا لاعب الفريق بسبب الإصابة.

ويتواجد 4 لاعبين من الفريق الثاني بالقائمة لدعم الفريق خلال المباراة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو ميستري.

الدفاع: راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - خوان مارتينيز - فيكتور فالديبينياس.

الوسط: جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - كيستيرو - تياجو بيراتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل ألافيس المركز الـ 11 برصيد 18 نقطة.

