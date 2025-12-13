القنوات السعودية: صلاح يصل جدة هذا الأسبوع

يسافر محمد صلاح إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، هكذا كشفت القنوات الرياضية السعودية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويتواجد صلاح حاليا على مقاعد بدلاء ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي ضد برايتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت القنوات الرياضية السعودية أن "صلاح سيصل إلى مدينة جدة هذا الأسبوع في زيارة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن".

وستكون مواجهة ليفربول ضد برايتون في ملعب أنفليد هي الأخيرة لصلاح مع الريدز قبل السفر للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

ومن المنتظر تواجد صلاح في مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا الودية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في نفس المجموعة التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وسبق أن كشف مصدر لـ وكالة الأنباء الفرنسية: "نتابع موقف صلاح بدقة ونؤمن بإمكانية ضمه سواء بنظام الإعارة أو شراء عقده. لا توجد مفاوضات مباشرة حاليا مع النادي، لكن سيكون هناك تحرك في الوقت المناسب".

وأوضح المصدر أن المنافسة ليست مقتصرة على أندية يملكها الصندوق فقط، مضيفا: "هناك تنافس داخل الدوري السعودي للفوز بصلاح، ونادي القادسية المملوك لشركة أرامكو مهتم أيضا، الأمر ليس مقتصرا على أندية الصندوق".

فيما كشفت مصادر سعودية لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "الأندية السعودية لم تطرح مطلقا فكرة التفاوض مع محمد صلاح".

وأضاف "ما يجري تداوله في الإعلام الدولي لا يتجاوز محاولات ترويجية من وكيل اللاعب وبعض المقربين منه".

وأكمل "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى جانب القادسية ونيوم، لم تبحث أو تفكر إطلاقا في التواصل مع محمد صلاح أو مع ليفربول أو مع وكيل أعماله".

وشدد "لا تعير الأندية السعودية اهتماما لما يُطرح في وكالات الأنباء العالمية أو وسائل الإعلام الرياضية أو منصات التواصل".

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء ضد وست هام وسندرلاند وليدز يونايتد وغاب عن مباراة إنتر بعد تصريحاته التي أثارت الجدل الأسبوع الماضي.

ماذا حدث؟

جلس صلاح على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد وست هام في الجولة 13 والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وضد سندرلاند بدأ على الدكة ثم شارك في الشوط الثاني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

سلوت تحدث آنذاك عن الأمر قائلا: "رأيي حول ما يقال عن جلوس صلاح على الدكة؟ أتفهم الأمر، وهو يستحق ذلك نظرا لما قدمه للنادي على مدار 6-7 سنوات، هذا أمر طبيعي تماما".

وجلس لمدة 90 دقيقة مجددا في تعادل ليفربول مع ليدز بنتيجة 3-3، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

صلاح بعد المباراة شن هجوما غاضبا على النادي وسلوت: "أعتقد أنه أمر لا يصدق، أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. أعتقد أنها المرة السابعة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مسيرتي".

وواصل "أشعر وكأني يتم إلقاء اللوم عليّ. بذلت الكثير من أجل هذا النادي لكسب الاحترام. لا أقول إنني أتفوق على أي شخص، لكنني اكتسبت الاحترام".

عقب تصريحات صلاح تحدث أساطير الكرة العالمية والإنجليزية عن موقف اللاعب والمدير الفني والنادي بين مؤيد ومعارض.

واستبعد سلوت صلاح عن قائمة مباراة ليفربول ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بهدف في الدقائق الأخيرة في سان سيرو.

في الوقت الحالي ارتبط اسم بايرن ميونيخ وأيضا أندية الدوري السعودي لضم صلاح.