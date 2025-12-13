تشكيل تشيلسي - عودة جوستو وبالمر لمواجهة برايتون

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إيفرتون.

ويلتقي تشيلسي مع إيفرتون على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة كل من مالو جوستو وكول بالمر ليشاركا بشكل أساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفو تشالوبا - مارك كوكوريا.

الوسط: ريس جيمس - إنزو فيرنانديز - كول بالمر.

الهجوم: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 23 نقطة.