تشكيل ليفربول.. صلاح على الدكة ضد برايتون.. وسوبوسلاي جناح أيمن

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يتواجد محمد صلاح للمباراة الرابعة على التوالي على مقاعد البدلاء مع ليفربول وتلك المرة ضد برايتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وستكون تلك المباراة الأخير لصلاح مع الريدز قبل الالتحاق بمنتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي ليفربول وسط أنصاره وجماهيره في ملعب أنفيلد مع برايتون في الخامسة مساءً.

ويبدأ دومينيك سوبوسلاي كجناح أيمن وفلوريان فيرتز كجناح أيسر لتعويض الغيابات الهجومية.

وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوش كيركيز

الوسط: فلوريان فيرتز – أليكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز – ريان جرافنبيرخ - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: هوجو إيكيتيكي

وعلى مقاعد البدلاء: جورجي مامارداشيفيلي – فريدي وودمان – ألكسندر إيزاك – محمد صلاح – فيديريكو كييزا – أندرو روبرتسون – كالفين رامسي – ريو نجوهما – ويليتي لاكي

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 23 نقطة ويأتي برايتون ثامنا بنفس الرصيد من النقاط متفوقا بفارق الأهداف.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء ضد وست هام وسندرلاند وليدز يونايتد وغاب عن مباراة إنتر بعد تصريحاته التي أثارت الجدل الأسبوع الماضي.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
