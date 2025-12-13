أمم إفريقيا – مدرب الجابون لـ في الجول: نبدأ التحضيرات في إسبانيا.. وهذا هدفنا الأساسي من البطولة

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 15:04

كتب : عبد الرحمن شريف

تيري مويوما - مدرب الجابون

أوضح تيري مويوما المدير الفني لـ منتخب الجابون سبب انطلاق معسكر التحضير لأمم إفريقيا في إسبانيا، وهدفه من المشاركة في نسخ 2025 المقامة في المغرب.

ويتواجد منتخب الجابون في المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وكوت ديفوار حامل اللقب وموزمبيق.

وقال مويوما لـ FilGoal.com: "فترة التحضير لكأس الأمم الإفريقية ستكون قصيرة جدا بسبب مواعيد انضمام اللاعبين من أنديتهم، مع ضرورة منحهم يوم أو يومين للراحة".

وأضاف "العمل على أرض الملعب سيكون محدودا، لذلك ستبدأ تدريبات المنتخب يوم 15 في إسبانيا، نظرا لتشابه المناخ مع مدينة أغادير، ولتعويض نقص الملاعب التدريبية في المغرب".

وتابع "التركيز سيكون على الانسجام، القوة الذهنية، وترسيخ روح الفريق، ومن الناحية الفنية سيركز العمل على الكرات الثابتة، التحركات التكتيكية، والتفاصيل الاستراتيجية لكل مباراة، مع مراعاة اختلاف مستوى الخصوم".

وأشار تيري "مجموعتنا قوية، وتضم بطلين سابقين لإفريقيا، وهدفنا الأساسي التأهل من الدور الأول، مع إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين وأخذ قسط من الراحة للبعض الأساسيين، والجاهزية البدنية والذهنية ستكون مفتاح النجاح".

وواصل "أفضل إنجاز لنا في أمم إفريقيا كان الوصول لربع نهائي 1996، ونطمح الوصول لنفس المستوى أو تجاوزه بمساعدي أصحاب الخبرات: أوباميانج وماريو ليمنا ودينيس بوانجا، ونتوقع بروز أسماء شابة مثل ميك أومفيا وجاك إيكومي وجيريمي أويونو".

Pierre-Emerick Aubameyang has made 84 appearances, scoring 39 goals

وأتم "بالتأكيد البطولة هذا العام ستشهد منافسة قوية، ونسعى لشق طريقنا في البطولة".

منتخب الجابون حقق نتائج مميزة في تصفيات كأس العالم 2026 لكنه خسر بطاقة التأهل المباشر لصالح كوت ديفوار رغم جمع 25 نقطة.

وفي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي ودع بالخسارة من نيجيريا بنتيجة 4-1.

قائمة الجابون شهدت تواجد أيضا ماليك إيفونا مهاجم الأهلي وأسوان السابق بعد غياب دولي استمر 6 سنوات، وهو اللاعب المحلي الوحيد في القائمة من الدوري الجابوني.

كما شهدت تواجد التوأم أنتوني وجيريمي أيونو ثنائي فروسينوني الإيطالي، بالإضافة للقائد بيير إيميرك أوباميانج مهاجم مارسيليا الفرنسي.

وجاءت قائمة الفهود

حراسة المرمى: لوسي مبابا (ستيلا الإيفواري) – أنسي ديمبا (موستا المالطي) – فرانسوا بيكالي (هافيا كوناكري الغيني)

الدفاع: برونو أكيلي مانجا (باريس 13 أتلتيكو الفرنسي) – آرون أبيندانجوي (سيفاس سبور التركي) – جوان أوبيانج (أورليان الفرنسي) – أنتوني أيونو (فروسينوني الإيطالي) – أليكس موسوندا (أريس ليماسول القبرصي) – جاكيه إيكومي (أنجيه الفرنسي) – جيريمي أيونو (فروسينوني الإيطالي) – أوري ميشيل مبولا (ميتز الفرنسي) – ميك أومفيا (هافيا كوناكري الغيني) – جوناثان دو ماركولينو (بورج برونان الفرنسي)

الوسط: جولور كانجا (إيروكسبور التركي) – أندري بوكو (أديميرسبور التركي) – ديديه ندونج (استقلال طهران الإيطالي) – ماريو ليمينا (جالاتاسراي التركي) – كلينش لوفيلو (الميناء العراقي) – إريك بوكوم (جول جوهور الإيراني) – نزي باجناما (استاد أبيدجان الإيفواري)

الهجوم: أوباميانج (مارسيليا الفرنسي) – دينيس بوانجا (لوس أنجلوس الفرنسي) – ماليك إيفونا (مانجاسبور الجابوني) – جيم ألفيناه (أنجيه الفرنسي) – شافي بابيكا (ريد ستار بلجراد الصربي) – تيدي أفيرلان (أميان الفرنسي) – راندي إيسانج ماتوتي (اتحاد خنشلة الجزائري) – رويس أوبيندا (بوردو الفرنسي)

May be an illustration of football, soccer and text that says 'rECArOOT LES ESCONVOQUÉS GARDIENS MBAA LOYCE MARIUS NGOUBI DEMBA ANSE BEKALE JUNIOR DÉFENSEURS OYONO ANTONY OYONO JÉRÉMY OBIANG JOHANN EKOMIE JACQUES APPINDANGOYE A. ECUELE MANGA BRUNO ALEX KILA ONFIA MICK DO MARCOLINO JONATHAN URIEL-MICHEL SÉLECTIONNEUR NATIONAL MOUYOUMA THIERRY MILIEUX LEMINA MARIO NZE SAMAKE KANGA GUELOR BOCOUM ERIC POKO B. ANDRE LOUFILOU RUBEN NDONG IBRAHIM ATTAQUANTS BABICKA SHAVY AVERLANT TEDDY BOUANGA DENIS ESSANG-MATOU EDLIN MALICKEVOUNA MALICK EVOUNA AUBAMEYANG PIERRE EMERICK OPENDA ROYCE JIM ALLEVINAH'

ودرب ميويوما الفهود منذ 2023 وقاد الفريق في 30 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 9.

ويشارك منتخب الجابون للمرة التاسعة والأولى منذ 2021.

ووصل منتخب الجابون لربع نهائي 1996 وودع على يد تونس آنذاك وهو ما تكرر أيضا في 2012 على يد مالي، وفي آخر ظهور ودع من دور الـ 16 لأمم إفريقيا 2021.

تيري مويوما الجابون أمم إفريقيا 2025 قائمة الجابون
